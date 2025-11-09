A. Σδούκου

«Σήμερα είναι μία ιστορική ημέρα για την Ελλάδα». Η φράση αυτή, που ακούστηκε επανειλημμένα κατά τη Σύνοδο της Διατλαντικής Συνεργασίας στην Αθήνα, μπορεί να μοιάζει κοινότοπη ωστόσο, κάθε άλλο παρά είναι.

Αποτυπώνει τις εντυπωσιακές εξελίξεις που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα, με την υπογραφή διακρατικών και επιχειρηματικών συμφωνιών ιστορικής σημασίας στον τομέα της ενέργειας και των νέων τεχνολογιών.

Αποτυπώνει, παράλληλα, τη γεωπολιτική αναβάθμιση και την αυξανόμενη επιρροή της χώρας μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, με μοχλό την ενέργεια.

Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός «κολοσσός», επεκτείνει την παρουσία της στην Ελλάδα. Μετά τις παραχωρήσεις που διαθέτει στα θαλάσσια μπλοκ νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, αποκτά τώρα και μια τρίτη στο μπλοκ 2 του Ιονίου, με στόχο την έναρξη γεωτρήσεων έως το τέλος του 2026.

Ο εντοπισμός αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Βόρειο Ιόνιο σημαίνει ότι η Ελλάδα θα μπορεί, όχι μόνο να καλύψει τις δικές της ενεργειακές ανάγκες για τις δεκαετίες που έρχονται, αλλά και να συμβάλει καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης, με τη στήριξη και τη συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Πέρα, όμως, από τη δυνατότητα να παράγουμε, να καταναλώνουμε και να εξάγουμε το δικό μας φυσικό αέριο, η Ελλάδα αποτελεί πλέον κομβικό σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην ευρωπαϊκή ήπειρο, καθώς και διαμετακομιστικό κόμβο στρατηγικής σημασίας.

Εξίσου καθοριστικό είναι το έργο του «Κάθετου Διαδρόμου», ένα πραγματικό game changer για την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Το βασικό πλεονέκτημα του έργου είναι ότι βασίζεται σε υφιστάμενες υποδομές που θέλουν αναβάθμιση και διασύνδεση με πολύ χαμηλές δαπάνες κεφαλαίου. Θα μεταφέρεται LNG από τις ΗΠΑ στα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Ρεβυθούσας, για να διοχετεύεται προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του έργου, αντιλαμβανόμενος το ρόλο της χώρας μας.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα αποδόθηκε ο χαρακτηρισμός της «ενεργειακής πρωτεύουσας της Ευρώπης». Ίσως ο χαρακτηρισμός να ακούγεται τολμηρός, όμως τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους.

Αν μπορούσαμε να δούμε τη χώρα μας από ψηλά, με το βλέμμα ενός drone, θα παρατηρούσαμε –στα ανατολικά– ροές υγροποιημένου αμερικανικού φυσικού αερίου να κινούνται μέσω ελληνικών υποδομών προς τις γειτονικές χώρες. Και- στα δυτικά– πλωτά γεωτρύπανα να προετοιμάζονται για την άντληση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου που κρύβονται κάτω από τον βυθό και περιμένουν να αξιοποιηθούν.

Όλες αυτές οι εξελίξεις και οι επενδύσεις δεν είναι απλώς αριθμοί σε οικονομικές αναλύσεις.

Μεταφράζονται σε χιλιάδες νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, σε καλύτερους μισθούς, σε ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες και, τελικά, σε έναν νέο εθνικό πλούτο που θα στηρίξει τις επόμενες γενιές.

Οι συμφωνίες των τελευταίων ημερών αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα μιας εξωστρεφούς ελληνικής διπλωματίας, ικανής να συνθέτει διαφορετικές εθνικές επιδιώξεις και να προστατεύει, με σταθερότητα και ρεαλισμό, τα συμφέροντα της χώρας.

Αναδεικνύουν, ταυτόχρονα, τις ηγετικές ικανότητες του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και μια χώρα με περιορισμένους, συγκριτικά, πόρους, όπως η Ελλάδα, μπορεί, με σωστή στρατηγική και σταθερή πολιτική βούληση, να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής θετικής ισχύος και να ενισχύσει αποφασιστικά τον ρόλο της στη διεθνή σκακιέρα.

Πρόκειται για μια τεράστια εθνική επιτυχία για όλους τους Έλληνες.

*Η Αλεξάνδρα Σδούκου είναι εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τέως Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο ΥΠΕΝ.