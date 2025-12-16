Ανήλικοι στον αστερισμό της βίας

Ο χθεσινός σοκαριστικός τραυματισμός μαθήτριας με μαχαίρι από συμμαθήτριά της, μπορεί να είναι μεμονωμένο γεγονός μιας προβληματικής προσωπικότητας, αλλά αποτελεί κρίκο μια αλυσίδας βίας που αναδεικνύει ολοένα και πιο έντονα το ανησυχητικό και αποκρουστικό της πρόσωπο.

Και μόνο από την αρχή της σχολικής χρονιάς, πέραν του χθεσινού περιστατικού, είχαμε:

Προχθές μια 18χρονη και δύο ανήλικες, μπήκαν σε εμπορικό κατάστημα και αφαίρεσαν είδη ένδυσης. Οι τρεις τους, αφαίρεσαν είδη ένδυσης συνολικής αξίας 213 ευρώ, έγιναν όμως αντιληπτές από υπάλληλο του καταστήματος.

Τον Σεπτέμβριο σε γυμνάσιο της Πάτρας τέσσερις μαθήτριες της Β’ και της Γ’ Τάξης Γυμνασίου (ηλικίας 14 και 15 ετών), άσκησαν βία σε βάρος 13χρονης μαθήτριας της Α’ Τάξης. Οι ανήλικες επιτέθηκαν στην 13χρονη και την εξανάγκασαν να γονατίσει μπροστά στα πόδια τους, ενώ κατέγραψαν το περιστατικό και σε βίντεο.

Επίσης, τον Σεπτέμβριο 17χρονος μαθητής δέχτηκε ξυλοδαρμό από νεαρούς 17 και 18 ετών, στο προαύλιο του Λυκείου στα Πετάλωνα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Τον Οκτώβριο είχαμε άγρια επίθεση κατά 15χρονου μαθητή στην Ξάνθη, από ομάδα νεαρών μετά την σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Τον έσυραν σε στενό και τον χτυπούσαν βάναυσα με γροθιές στο πρόσωπο και το κεφάλι. Αποτέλεσμα ήταν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Τον Νοέμβριο έξι ανήλικες 13 και 14 ετών, προσέγγισαν δύο 13χρονες συνομήλικές τους σε πάρκο στον Εύοσμο και αφού τις οδήγησαν σε πυλωτή οικοδομής, τους επιτέθηκαν με τη χρήση σωματικής βίας, ενώ παράλληλα τις εξύβριζαν. Δυο εξ αυτών βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα το bullying, ενώ μία αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο της μιας από τις 13χρονες.

Αρχές Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, τρεις ανήλικοι μαθητές (ένας μόλις 7 ετών) μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμούς μεταξύ των μαθητών. Επίσης ένας μαθητής ξυλοκοπήθηκε στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο και ένας 12,5 ετών σε συμπλοκή στου Ζωγράφου. Και στις δυο περιπτώσεις χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Αυτά είναι μερικά ενδεικτικά επεισόδια που είδαν το φως της δημοσιότητας από την αρχή της σχολικής χρονιάς, καθώς υπάρχουν και «βουβά». Τα θύματα από φόβο, ντροπή ή εγωισμό, δεν τα αναφέρουν.

Στα ανωτέρω να προστεθούν και τα περιστατικά του cyberbullying που έχουν έρθει στην επιφάνεια, με απειλές και εκβιασμούς μέσω των social media, και δείχνουν ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη τον Απρίλιο του 2025, από τον Ιούλιο του 2024 που μπήκε σε ισχύ η πλατφόρμα «Stop bullying» καταγράφηκαν πάνω από 1.200 αναφορές.

Και το πρώτο οχτάμηνο του 2025, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες καθώς δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το 2025, φέρονται να έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 3.000 ανήλικοι το πρώτο τρίμηνο, για περιστατικά παραβατικότητας και βίας.

Η «Εθνική Στρατηγική για την αντιμετώπιση της βίας και παραβατικότητας ανηλίκων», σημείωνε ότι το 2024 είχαν καταγραφεί 10.968 υποθέσεις παραβατικότητας και βίας ανηλίκων με 14.956 ανήλικους δράστες. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν το τεράστιο σύνολο των παραβατικών πράξεων και όχι μόνο τα περιστατικά βίας ή μόνο σωματικών επιθέσεων. Και περιλαμβάνουν μόνο εκείνες τις πράξεις που καταχωρούν οι αστυνομικές αρχές.

Τεράστια ευθύνη έχουν οι γονείς. Σύμφωνα με τα Νέα από πηγές της αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2025 υπήρξαν 170 φυλακίσεις ανηλίκων, ενώ συνελήφθησαν 1400 γονείς με την κατηγορία της παραμέλησης. Όπερ σημαίνει κατά μέσο όρο 6 συλλήψεις την ημέρα. Εφτά από τους συλληφθέντες γονείς οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αρχές έχουν αρχίσει να ενεργοποιούνται, αφού οι συλλήψεις και προφυλακίσεις γονέων αυξήθηκαν κατά 50% σε σχέση με πέρυσι και τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2023.

Η Σοφία Ζαχαράκη σε δηλώσεις της υποστήριξε ότι τα ποσοστά bullying στην Ελλάδα βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., «αλλά δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό. Για πρώτη φορά αποκτούμε εθνική στρατηγική ώστε τα παιδιά να νιώθουν στήριξη, είτε βρίσκονται στο σχολείο, στο σπίτι ή στην κοινότητα – και οι γονείς να γνωρίζουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους».

Όμως οι ψυχολόγοι στα σχολεία είναι εν ανεπαρκεία και η υπουργός υποσχέθηκε αύξησή τους καθώς «αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος κινείται σε τέσσερα πέντε σχολεία» (ΕΡΤ).

Η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας των Ανηλίκων 2025-2030 είναι σχέδιο της κυβέρνησης που εστιάζει στη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, με σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση για την προστασία των ανηλίκων και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η σχολική, και κατ’ επέκταση η βία των ανηλίκων δεν έχει μόνο μία αιτία. Είναι αποτέλεσμα συνδυασμού προσωπικών ψυχολογικών, σχολικών, κοινωνικών και οικογενειακών παραγόντων. Και όλα αυτά σε ένα θερμοκήπιο βίας που καλλιεργεί η ψηφιακή πραγματικότητα. Γι’ αυτό και είναι δύσκολη η αντιμετώπισή της.