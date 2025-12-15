Επεισόδιο με μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών σε σχολείο της Κυψέλης - Τραυματίστηκε 14χρονη

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη, όταν μια 16χρονη μαχαίρωσε μια 14χρονη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι.

Η τραυματίας διακομίζεται στο Νοσοκομείο Παίδων, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν άγνωστες.

Η φερόμενη ως δράστης, 16 ετών, αμέσως μετά το περιστατικό ακινητοποιήθηκε από συμμαθητές της και καθηγητές και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών. Στην Ασφάλεια κλήθηκαν να δώσουν καταθέσεις για το περιστατικό και καθηγητές του σχολείου.

Οι αστυνομικοί βρήκαν το μαχαίρι με το οποίο επιτέθηκε η 16χρονη στη μαθήτρια, με την οποία -σύμφωνα με πληροφορίες- ήταν συμμαθήτριες χωρίς να διατηρούν φιλικές σχέσεις, αναφέρει η ΕΡΤ.

Όπως έγινε γνωστό, η 16χρονη παρουσίαζε προβληματική συμπεριφορά και της είχε ήδη γίνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Επίσης, η ίδια προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, όπου αναμένεται να προσέλθουν και οι καθηγητές προκειμένου να καταθέσουν.