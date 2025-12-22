Ανασχηματισμός Γενικών Γραμματέων σε υπουργεία: Ποιοι έφυγαν και ποιοι αναλαμβάνουν

22/12/2025 • 14:33
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αλλαγές στους Γενικούς Γραμματείς στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μετανάστευσης.

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία, ως εξής:

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:
-Από τη θέση του ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής έχει ήδη παραιτηθεί ο Γεώργιος Χριστόπουλος και αναλαμβάνει ο Απόστολος Κασάπης.
-Από τη θέση του ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας παραιτείται ο Αθανάσιος Τσούρας και αναλαμβάνει η Αντιγόνη Γιαννακάκη.

Υπουργείο Ανάπτυξης:
-Από τη θέση του ΓΓ Εμπορίου παραιτείται ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και αναλαμβάνει ο Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας.
-Από τη θέση του ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας παραιτείται ο Τάσος Γαϊτάνης και αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τερζής.

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:
-Από τη θέση του ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής παραιτείται ο Εμμανουήλ Λογοθέτης και αναλαμβάνει η Κωνσταντίνα Παπακώστα.
-Από τη θέση του ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο παραιτείται ο Δημήτριος Γλύμης και αναλαμβάνει ο Σπυρίδων Σταθούλης.

Δείτε αναλυτικά τα βιογραφικά τους:

