Αμετακίνητος ο Παρασκευαΐδης για τα περί «συγκυβέρνησης και με δικτατορία»: Απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου η έκφρασή μου

Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης ανέφερε πως δεν έχει καμία πρόθεση να ανακαλέσει τη φράση του για «συγκυβέρνηση με δικτατορικά καθεστώτα», που προκάλεσε τη διαγραφή του από το κόμμα, σύμφωνα με δήλωσή του το πρωί της Τρίτης.

Στη δήλωση αυτή, μάλιστα, υποστηρίζει πώς όσα είπε στο κανάλι της Βουλής και έφεραν τη διαγραφή του είναι μια «απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου έκφρασή μου που έχει να κάνει με τον πατριωτισμό των Ελλήνων σε ακραίες καταστάσεις όπου απειλείται η ελευθερία ή ακόμα και η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας».

Υπενθυμίζεται ότι, μιλώντας τη Δευτέρα στο κανάλι της Βουλής και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την ΝΔ προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ακυβερνησία ο κ. Παρασκευαΐδης είπε: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».

Η δήλωση Παρασκευαΐδη μετά τη διαγραφή του

«Αγαπημένοι μου συμπατριώτες της Λέσβου της Λήμνου και του Αη Στράτη

Όπως ήδη γνωρίζετε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης λαμβάνοντας ως αφορμή μια απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου έκφρασή μου που έχει να κάνει με τον πατριωτισμό των Ελλήνων σε ακραίες καταστάσεις όπου απειλείται η ελευθερία ή ακόμα και η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, στα πλαίσια συνέντευξής μου στο κανάλι της Βουλής, με γραπτή δήλωσή του προς τον πρόεδρο της Βουλής με έθεσε εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος.

Δεν θα ασχοληθώ ούτε με το περιεχόμενο της δήλωσης του κυρίου προέδρου αλλά ούτε και με τα βαθύτερα αίτια αυτής του της απόφασης, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν με αγγίζουν, μιας και για μένα η βουλευτική ιδιότητα ουδέποτε υπήρξε αυτοσκοπός πολύ δε περισσότερο βιοποριστικό επάγγελμα. Δεν επιδίωξα την βουλευτική ιδιότητα για να πάρω αλλά για να προσφέρω…

Μεγάλωσα και γαλουχήθηκα με αξίες και αρχές που μου επέβαλαν και επιβάλουν την διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς μου ως κόρην οφθαλμού και την πορεία μου στην κοινωνία με σημαία την προσφορά , την αλληλεγγύη αλλά πάνω από όλα την αλήθεια. Μια αλήθεια που έχει πάρει διαζύγιο με την πολιτική και που δυστυχώς στις σύγχρονες κοινωνίες μπορεί κανείς και να ζει χωρίς αυτήν, χωρίς το ψέμα όμως όπως φαίνεται ποτέ.

Πάντως σε κάθε περίπτωση θεωρώ απαραίτητο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να γνωρίζει ότι μπορεί να με έθεσε εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλά ποτέ δεν θα μπορέσει να με θέσει έξω από τις καρδιές τις δικές σας, των συμπατριωτών μου, που με κάθε τρόπο και μέσο, εκφράζετε την υποστήριξη και την συμπαράστασή σας αναγνωρίζοντας τους μακρόχρονους πολιτικούς μου αγώνες πάντα από τα μετερίζια της δημοκρατικής παράταξης, τη συνεχή, συνεπή και υποστηρικτική παρουσία μου ως βουλευτής δίπλα στα μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε , αλλά και την συνολική επιστημονική και κοινωνική μου προσφορά προς εσάς, τους κατοίκους των νησιών μας.

Κλείνοντας διαβεβαιώ εσάς τους συμπατριώτες μου, ότι πέρα από παρατάξεις, πέρα από κόμματα ,η φωνή των ακριτικών νησιών μας, της Λέσβου, της Λήμνου, του Αη Στράτη, μας ενώνει και μου επιτάσσει να συνεχίσω να αγωνίζομαι με συνέπεια ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής όλων σας προωθώντας και υπερασπίζοντας, τα πάγια αλλά και όλα τα δίκαια αιτήματά σας όπως έκανα μέχρι τώρα.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ

Ανεξάρτητος βουλευτής

Λέσβου – Λήμνου- Αη Στράτη».