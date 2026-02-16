Π. Παρασκευαΐδης (ΠΑΣΟΚ): Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα να συνεργαστούμε ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα (vid)

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τάσσεται ανοιχτά υπέρ της μετεκλογικής συνεργασίας «με όλους, ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα», προκειμένου - όπως υποστηρίζει - να αποτραπεί το ενδεχόμενο ακυβερνησίας, προκαλώντας νέο γύρο εσωτερικής αναστάτωσης στη Χαριλάου Τρικούπη.

Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγες μόλις ώρες μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠΑΣΟΚ, κατά την οποία ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, όρισε τη Νέα Δημοκρατία ως τον βασικό πολιτικό αντίπαλο στις εκλογές, αποκλείοντας εμμέσως κάθε σενάριο μετεκλογικής σύμπραξης.

Σε πλήρη αντίθεση με τη γραμμή αυτή, ο κ. Παρασκευαΐδης διατύπωσε δημόσια διαφορετική θέση.

Μιλώντας στο Κανάλι της Βουλής, στην εκπομπή «Πρωινή Επισκόπηση», υπογράμμισε αρχικά ότι «αν κινδυνεύει η Ελλάδα, πρέπει να συνεργαστούμε ακόμη και με τον διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανέναν», προσθέτοντας πως απαιτούνται αποφάσεις που να εξαντλούν κάθε δυνατότητα συνεργασιών στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.

Σε επόμενη ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να αποφευχθεί πολιτικό αδιέξοδο, επανήλθε σε ακόμη πιο απόλυτους τόνους: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα, πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα».

Κάντε κλικ στην φωτογραφία για να δείτε το βίντεο