Άμεση κινητοποίηση του υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την φωτιά στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού και Νέων Αχαΐας

Άμεση ήταν η ενημέρωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας από τη Διοίκηση της δομής για περιστατικό μικρής εστίας φωτιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου 2025, γύρω στις 18:15, σε θάλαμο του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού και Νέων Αχαΐας – Σκαγιοπούλειο (Μονάδα Θηλέων).

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, η αντίδραση του προσωπικού ήταν άμεση. Οι επιμελήτριες βάρδιας ενεργοποίησαν την πυροσβεστική φωλιά και έθεσαν το περιστατικό υπό έλεγχο, ενώ οι περίοικοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα με δύναμη και οχήματα στο σημείο.

Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση του προσωπικού και των αρχών, κανένα παιδί δεν κινδύνευσε. Δεν χρειάστηκε μεταφορά καμίας ωφελούμενης και όλα τα παιδιά παραμένουν ασφαλή στο Παράρτημα, ενώ ο Διοικητής της Μονάδας, Νίκος Σταθακόπουλος, επιβεβαίωσε ότι και τα 18 κορίτσια που φιλοξενούνται στη δομή είναι απολύτως καλά στην υγεία τους.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεχή επικοινωνία με τη Διοίκηση της Δομής, παρακολουθεί στενά την υπόθεση, με γνώμονα την προστασία, την ασφάλεια και τη φροντίδα όλων των παιδιών που φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας.

Η άμεση κινητοποίηση του προσωπικού, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Εισαγγελιας αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της ετοιμότητας και της υπευθυνότητας των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά για την ασφάλεια των παιδιών που βρίσκονται υπό την προστασία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε σχετικά:

«Ευτυχώς, χάρη στην άμεση αντίδραση του προσωπικού και την άψογη συνεργασία με την Πυροσβεστική, όλα τα παιδιά είναι ασφαλή. Η ετοιμότητα και η υπευθυνότητα των ανθρώπων που εργάζονται στις δομές μας αποτελούν εγγύηση ότι τα παιδιά βρίσκονται σε καλά χέρια. Η προστασία τους είναι και θα παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για όλους μας.»

Πώς ξέσπασε η φωτιά

Υπενθυμίζεται ότι συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στις Αρχές για φωτιά στο πρώην Ορφανοτροφείο Θηλέων (νυν Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων) στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε 2 στρώματα και δεν υπάρχει ανησυχία καθώς έχει ήδη σβηστεί. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 1 όχημα και 3 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με το The Best η φωτιά έσβησε πριν την άφιξη της πυροσβεστικής και είχαν απομακρυνθεί τα παιδιά από τον χώρο.