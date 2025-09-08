Αλ. Σδούκου: Η ΔΕΘ έφερε λιγότερους φόρους και περισσότερα χρήματα στην τσέπη των πολιτών

Για τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, την προτροπή για υπερκομματική συναίνεση, την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και την ενεργειακή πολιτική μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξή της απηύθυνε ερώτημα προς την αντιπολίτευση λέγοντας: «Θα ψηφίσετε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός;».

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι δεν περιμένει «ένα μπράβο» από την αντιπολίτευση, αλλά τουλάχιστον την παραδοχή ότι τα μέτρα είναι σωστά.

Όπως είπε, στη Θεσσαλονίκη είδαμε τι σημαίνει δίκαιη πολιτική. Έναν πρωθυπουργό που έβαλε στο επίκεντρο τις οικογένειες, τους νέους, τη μεσαία τάξη. Που καταλαβαίνει τι χρειάζεται να γίνει για ειδικότερα προβλήματα που υπάρχουν, για τα νησιά και τα χωριά, για τους συνταξιούχους.

Άνοιξε το «πουγκί» με τρόπο απολύτως υπεύθυνο και μετρημένο, χωρίς δανεικά, χωρίς να διακινδυνεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και χωρίς να υποθηκεύονται οι μελλοντικές γενιές. Μια πολιτική πρόταση της κυβέρνησης που βοηθάει από τη μία τους πολίτες και που τροφοδοτεί περαιτέρω ανάπτυξη.

Η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε σημαίνει λιγότερους φόρους και περισσότερα λεφτά στην τσέπη των πολιτών, είπε η κ. Σδούκου.

«Είδαμε έναν πρωθυπουργό που κινήθηκε πολύ μακριά από τα κοινότυπα που λέει η αντιπολίτευση. Την μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε μεταπολιτευτικά που δεν αλλάζει απλά τον τρόπο φορολόγησης αλλά τον τρόπο σκέψης. Η ΝΔ δεν αποζητά πρόσκαιρη δημοφιλία αλλά μεταρρυθμίσεις ουσίας», υπογράμμισε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας: «Με κοινότυπες εντυπώσεις και ανεδαφικές υποσχέσεις, όπως ο 13ος και 14ος μισθός, το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν ψευδαισθήσεις. Πού θα βρουν τα χρήματα;».

Για την προτροπή του πρωθυπουργού σε συνεννόηση

Η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι ο πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος: «Ζητούμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεννόηση και συναίνεση, ώστε να φύγουμε από το κλίμα τοξικότητας των τελευταίων μηνών».

Όπως είπε, σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις -όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, το εθνικό απολυτήριο και άλλες θεσμικές αλλαγές- είναι αναγκαίο τα κόμματα να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας.

Για την ανάπτυξη και την οικονομία

Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι η Ελλάδα καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και αυτή η ανάπτυξη σημαίνει μεγαλύτερη πίτα για όλους και περισσότερες δουλειές.

Για την ενεργειακή πολιτική

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ στάθηκε ιδιαίτερα στο όραμα του πρωθυπουργού, το οποίο επεκτείνεται πολύ πέραν του ορίζοντα αυτής της κυβέρνησης, για την ενεργειακή αυτονομία και τον μελλοντικό ενεργειακό χάρτη της χώρας λέγοντας ότι ο στόχος της στρατηγικής είναι οι σταθερά προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και η Περαιτέρω ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών, ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα ήδη πρωταγωνιστεί.

Η κ. Σδούκου κατέληξε ότι η Νέα Δημοκρατία προχωρά με σχέδιο, υπευθυνότητα και όραμα για περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες δουλειές και καλύτερες προοπτικές για όλους, ενώ η αντιπολίτευση παραμένει εγκλωβισμένη σε αδιέξοδα συνθήματα και ανεφάρμοστες υποσχέσεις.