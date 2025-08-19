Αλ. Σδούκου για ΔΕΘ: Η οικονομία υπεραποδίδει και γι' αυτό υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι για τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

«Η οικονομία υπεραποδίδει και γι' αυτό υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι για τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Με το ρολόι να μετρά αντίστροφα για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ερωτηθείσα κατά πόσο η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες, η κ. Σδούκου τόνισε στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 «όχι, και καλά κάνετε και το λέτε αυτό, διότι θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα λόγια μας και ρεαλιστές. Και πραγματικά δεν θέλουμε να καλλιεργούμε υψηλές προσδοκίες, υπό την έννοια ότι ο κόσμος δεν θέλει να ακούει λόγια μεγάλα. Έχουμε ακούσει στο παρελθόν επίσης πολλά λόγια μεγάλα σχετικά με παροχολογίες και το έχουμε πληρώσει στο παρελθόν».

«Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι αφενός αυτή η συζήτηση αποκτά ενδιαφέρον τώρα μετά το 15Αύγουστο, γιατί προκαλεί ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον αφενός, οπότε ξεκινάει αυτή η κουβέντα με το τι είδους παροχές θα είναι, τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός. (…)

Από την άλλη όμως, βεβαίως υπάρχει και το ενδιαφέρον των πολιτών, γιατί πρόκειται για μέτρα που αφορούν πάρα πολύ κόσμο και είναι φυσιολογικό όλοι να θέλουν να τα μάθουν. Εγώ ξέρετε τι θέλω να αναδείξω περισσότερο; Αυτό το περίφημο πακέτο της ΔΕΘ, για το οποίο κάθε χρόνο μιλάμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι αυτονόητο. Είναι σημαντική η επανεκκίνηση που γίνεται πάντοτε πολιτικά σίγουρα τον Σεπτέμβριο με αυτά που ακούμε από τον πρωθυπουργό αλλά δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός κάθε Σεπτέμβριο ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και θα έχει στη διάθεσή του πάντα πόρους για να διαθέσει. Για να υπάρχει και για να συζητάμε για αυτό, σημαίνει ότι τα έχουμε καταφέρει καλά ως χώρα, ότι η οικονομία πηγαίνει καλά, ότι κάνουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να διευκολύνουμε την οικονομική δραστηριότητα, ότι οι επιχειρήσεις είναι κερδοφόρες και αποδίδουν περισσότερους φόρους στο κράτος, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τη φοροδιαφυγή, να έχουμε επιπλέον έσοδα» επισήμανε η κ. Σδούκου.

Ως προς την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, ότι παρότι το πρωτογενές πλεόνασμα φτάνει τα 8 δισεκατομμύρια, στους πολίτες θα επιστραφεί με μέτρα που κοστίζουν από 1,5 μέχρι 2 δις και όχι με περισσότερα, η κ. Σδούκου χαρακτήρισε «αναληθή» αυτόν τον ισχυρισμό και συνέχισε λέγοντας ότι «δεν πρέπει να περάσει έτσι έξω στην κοινή γνώμη. Το λέει η αντιπολίτευση χωρίς να ισχύει κάτι τέτοιο».

«Είναι πολύ λιγότερα. Λέτε να υπάρχει κυβέρνηση, να ρωτήσω με την κοινή λογική, η οποία διαθέτει χρήματα, τα κρατάει στο σεντούκι της; Δεν θέλει να εκτινάξει την απήχησή της μια κυβέρνηση δίνοντας, ξοδεύοντας από το πλεόνασμα που έχει όσο το δυνατόν περισσότερα; Προφανώς και δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Δεν είναι το πλεόνασμα έτσι όπως περιγράφεται. Είναι πολύ λιγότερο. Αφενός θα εξειδικευτεί αυτό και θα περιγραφεί τις επόμενες ημέρες ποιο είναι ακριβώς.

Από την άλλη, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάντοτε και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες που σου επιτρέπουν να ξοδεύεις μέχρι ενός ταβανιού κάθε χρόνο. Δεν μπορείς ό, τι έχεις να το ξοδεύεις ασύστολα. Και ακριβώς επειδή έχουμε πληρώσει στο παρελθόν τέτοιες πρακτικές στη χώρα μας, ανευθυνότητας, επιπολαιότητας, αυτή είναι η ποιοτική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ό, τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε με σύνεση και με συνέπεια και σταθερότητα, για να μην διακινδυνεύσουμε να βρεθούμε ξανά σε προηγούμενες εποχές στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Και από την άλλη, γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε μια βιωσιμότητα στο χρέος μας και για τις επόμενες γενιές» συμπλήρωσε.

«Θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα επιστραφούν τα χρήματα που ελήφθησαν παρανόμως ως επιδοτήσεις, ερωτηθείσα αν πράγματι από σήμερα ότι ξεκινάει η δήμευση περιουσιακών στοιχείων για κάποια από τα πρώτα ΑΦΜ που εμπλέκονται στην υπόθεση, η κ. Σδούκου επισήμανε ότι «αυτό έχει ειπωθεί από τα επίσημα χείλη των αρμόδιων υπουργών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Εδώ και κάποιες εβδομάδες υπάρχει μία ειδική ομάδα εργασίας που είναι η ΑΑΔΕ, είναι η Οικονομική Αστυνομία, οι οποίοι ξετινάζουν όλα τα ΑΦΜ. Ακούσατε και τον πρωθυπουργό να λέει λοιπόν ότι αυτό είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να επιστραφούν πίσω χρήματα που έχουν πάει σε λάθος χέρια παρανόμως, παρατύπως. Θα δείτε λοιπόν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα επίσημες ανακοινώσεις γύρω από αυτό».

Σε σχέση με το τη φθορά που έχει υποστεί η κυβέρνηση μετά και τις αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αποτυπώνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που είχαν διενεργηθεί τον Ιούλιο, σε κάποιες από τις οποίες η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό κάτω από 25%, το όριο δηλαδή, για να πάρει και το μπόνους των εδρών, ερωτηθείσα αν ισχύει πληροφορίες από το πολιτικό ρεπορτάζ ότι βουλευτές της κυβέρνησης πιέζουν για αλλαγή του εκλογικού νόμου, η κ. Σδούκου έκανε το ακόλουθο σχόλιο.

«Εγώ σε αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το να παραπέμψω στις ίδιες τις δηλώσεις του πρωθυπουργού που έχει απαντήσει ότι δεν είναι στις προθέσεις του η όποια αλλαγή στον εκλογικό νόμο. Τελεία. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω σε αυτό.

Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, είναι λογικό, όταν υπάρχουν στη δημόσια σφαίρα υποθέσεις οι οποίες στεναχωρούν και απογοητεύουν τους πολίτες, αυτό έχει πράγματι αντίκτυπο όταν γίνονται λοιπόν δημοσκοπικές έρευνες. Από εκεί και πέρα όμως και είναι καλό τα μηνύματα του κόσμου να τα παίρνουν τα κόμματα όταν είναι θετικά και όταν είναι αρνητικά και να κάνουν την αυτοκριτική τους, επίσης».

«Από κει και πέρα όμως, ξέρετε, μια κυβέρνηση κρίνεται στο σύνολο του κυβερνητικού της έργου. Έχουμε μια τετραετία, είμαστε στα μισά. Καλό είναι να μας κρίνει ο ελληνικός λαός όταν θα κλείσει αυτός ο κυβερνητικός κύκλος και πρέπει τότε που θα κάνουμε ταμείο να δει κανείς τι ήταν αυτά στα οποία δεσμεύτηκε προεκλογικά με βάση το πρόγραμμα το προεκλογικό η Νέα Δημοκρατία και αν ανταποκρίθηκε σε αυτά ή διέψευσε τις προσδοκίες.

Είμαι βέβαιη και αισιόδοξη ότι στο τέλος, γιατί έχουμε ακόμη σχεδόν δυο χρόνια μπροστά μας και πάρα πολύ μεταρρυθμιστικό έργο σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας, όλοι θέλουμε καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερα σχολεία, απονομή δικαιοσύνης, περαιτέρω σύγχρονο κράτος, ψηφιοποιημένο και πολλή δουλειά, είμαι σίγουρη λοιπόν, ότι στο τέλος της θητείας μας της κυβερνητικής, ο κόσμος θα δει τη δουλειά που έχει γίνει, ξέρετε και με τα λάθη μας. Γιατί όποιος δουλεύει κάνει και λάθη επίσης αλλά τουλάχιστον εμείς ως Νέα Δημοκρατία τα αναγνωρίζουμε πάντοτε αυτά τα λάθη. Με ένα αίσθημα ευθύνης λέμε εδώ κάναμε λάθος και κοιτάμε να το διορθώσουμε, όπως έγινε και στην περίπτωση λοιπόν του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα δείτε, θέλω να πιστεύω μια διαφορετική εικόνα στο τέλος λοιπόν, το 27» τόνισε καταλήγοντας.