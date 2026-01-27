Ά. Σκέρτσος για επιστολική ψήφο των ομογενών: Ενισχύει τον ελληνισμό στην ολότητά του

Μήνυμα προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, για την επιστολική ψήφο προς τους ομογενείς για τις εθνικές εκλογές, έστειλε την Τρίτη ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Όπως είπε ο ίδιος, «εδώ δημιουργείται ακόμη ένα - δεν είναι το μόνο -, πεδίο ευρύτερων συναινέσεων, πολιτικών συναινέσεων, σε κάτι το οποίο ορίζει και επιτάσσει το ίδιο το Σύνταγμα. Το πρώτο Σύνταγμα από τη μεταπολίτευση και μετά που καμία κυβέρνηση από το 1974 έως σήμερα δεν είχε ενεργοποιήσει στην πράξη

Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για τη δημοκρατία, διότι ενισχύει τη συμμετοχή και επίσης ενισχύει τον ελληνισμό στην ολότητά του. Πρέπει να ψηφιστεί από 200 τουλάχιστον βουλευτές, να βρεθούν οι αναγκαίες συναινέσεις. Θεωρώ αδιανόητο να μην βρεθούν αυτές οι ψήφοι από την αντιπολίτευση, γιατί ακριβώς είναι βασικό θεμελιώδες στοιχείο για τη δημοκρατία και όρος του συντάγματος. Επομένως, ελπίζω ότι αυτό θα γίνει. Και από εκεί πέρα εφόσον εφαρμοστεί να συζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα».

Ο υπουργός Επικρατείας πρόσθεσε πως «θεωρούμε πως αυτό θα αναζωογονήσει πολύ περισσότερο και το ενδιαφέρον των Ελλήνων του εξωτερικού για συμμετοχή στις εθνικές εκλογές, διότι θα δημιουργήσει έναν καλώς εννοούμενο ανταγωνισμό μεταξύ περιφερειών, μεταξύ ηπείρων. Η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση του αυτονόητου. Δηλαδή προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε».

«Εμείς θέλουμε τις πολιτικές του αυτονόητου που δεν διχάζουν και που απαντούν σε μακροχρόνιες παθογένειες και αναχρονισμούς που ταλαιπωρούν κατά βάση τους ίδιους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτό που εφαρμόζει η κυβέρνηση αυτή από το 2019 είναι το λεγόμενο επιτελικό κράτος που έχει λοιδορηθεί δυστυχώς από την αντιπολίτευση χωρίς όμως να αντιπαραβάλλεται κάποια εναλλακτική», συμπλήρωσε ο κ. Σκέρτσος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο υπουργός Επικρατείας σημείωσε πως η «Ελλάδα είναι μια χώρα σε κίνηση, μια χώρα που προσπαθεί να προλάβει, να κατανοήσει και να αξιοποιήσει αλλαγές», προσθέτοντας πως «αν το δούμε και κάπως μακροσκοπικά θα μπορούμε να παραδεχθούμε νομίζω με εντιμότητα ότι η Ελλάδα μάλλον έχασε και την πρώτη και τη δεύτερη και την τρίτη γεωμηχανική επανάσταση». Όπως είπε, ο αγώνας που δίνουμε και η πρόκληση είναι να μην χάσουμε την τέταρτη, δηλαδή την ψηφιακή επανάσταση, αυτόν τον μετασχηματισμό της οικονομίας που ουσιαστικά θα οδηγήσει σε μια συνύπαρξη του ανθρώπου με τη σκεπτόμενη μηχανή.

«Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία φτιάχνει πολύ δύσκολα και χαλάει πολύ εύκολα και δυστυχώς συστήματα ψηφιοποίησης τα οποία να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, τη λειτουργία του κράτους, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με μια λογική πολιτοκεντρική και πελατοκεντρική δεν υπήρχαν. Αντιθέτως, αυτή η κυβέρνηση ήρθε προετοιμασμένη με ένα σχέδιο που έκανε ως πρώτο βήμα και δημιούργησε ένα Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης», τόνισε.