Αήθης επίθεση Πολάκη κατά Πιερρακάκη: Πρέπει να αποτύχει, γιατί θα βάλει φωτιά στην Ευρώπη

Την στιγμή που ακόμη και στελέχη της αντιπολίτευσης συνέχαιραν τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, εξαπέλυε απαράδεκτη επίθεση εναντίον του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέσω ανάρτησης του στο Facebook.

Ειδικότερα, πυρά κατά του Δημήτρη Λιάκου, πρώην υπουργού παρά τω πρωθυπουργώ στην κυβέρνηση Τσίπρα, εξαπολύει ο Παύλος Πολάκης, με αφορμή τη δήλωσή του ότι «επιτυχία η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup – να λέμε αλήθειες, είναι επίτευγμα της κυβέρνησης».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ευθέως ότι διαφωνεί με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ξεκαθαρίζοντας τη στάση του απέναντι στον Κυριάκο Πιερρακάκη και την πορεία του. Αναφέρει μάλιστα ότι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup πρέπει να αποτύχει στο έργο του.

Στην ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης περιγράφει την πολιτική διαδρομή του Κυριάκου Πιερρακάκη, ξεκινώντας από την ΠΑΣΠ της ΑΣΟΕΕ και συνεχίζοντας, όπως αναφέρει, «στην αυλή του Σημίτη, μετά στο γραφείο του Παπανδρέου και ύστερα στην αυλή του Βενιζέλου», κάνοντας λόγο για το κλείσιμο «του πασοκικού του κύκλου ανέλιξης». Υποστηρίζει ότι από το 2017 «τακίμιασε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη», ο οποίος συμφώνησε να τον κάνει υπουργό.

Ο Παύλος Πολάκης αναφέρεται στη θητεία του Κυριάκου Πιερρακάκη ως υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, σημειώνοντας ότι «στο όνομα της πανδημίας τρελάθηκε στις απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς και φίλους», σε εταιρείες που – όπως υποστηρίζει – είχαν συσταθεί λίγες ημέρες πριν, για το ΕΚΟΜΕ και την ψηφιοποίηση του Δημοσίου. Προσθέτει ότι «απλά υλοποιούσε αυτά που είχε δρομολογήσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Παππάς», ενώ κάνει ειδική αναφορά σε χρηματοδοτήσεις, λέγοντας ότι «έδωσε στον Πάτση 1.000.000 ευρώ μέσω ΕΛΤΑ και 50 εκατομμύρια στην ΟΝΕΧ».

Αναφερόμενος στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ο Παύλος Πολάκης υποστηρίζει ότι έγινε επειδή «το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τον έκανε πρόεδρο, καθώς προφανώς δέχθηκε να είναι το πειθήνιο όργανο της ευρωπαϊκής ελίτ στα μέτρα που θα συνεχίσει να λαμβάνει εναντίον της Ρωσίας, για να συνεχίζουν να στηρίζουν τον Ζελένσκι». Προσθέτει ότι «έγινε γιατί δέχτηκε να κάνει αυτά που δεν δέχτηκε ο Βέλγος ομόλογός του, που ήταν η αρχική επιλογή του ΕΛΚ».