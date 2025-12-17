Αγροτικά μπλόκα: Η προσοχή στη διάσκεψη των Σερρών για τις κινητοποιήσεις

Τις επόμενες κινήσεις τους ως προς την πορεία των κινητοποιήσεων και των αγροτικών μπλόκων «ζυγίζουν» οι παραγωγοί, μετά και από τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Τρίτη.

Οι προβολείς του ενδιαφέροντος είναι στραμμένοι στη διάσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Πέμπτης στον Λευκών Σερρών. Εκεί θα κριθεί η αποτίμηση των αγροτών στα όσα ανακοίνωσε την Τρίτη από τη Βουλή και κατά τη συζήτηση για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2026 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι ένα πακέτο 160 εκατ. ευρώ ως πρόσθετη στήριξη για τους αγρότες.

Πάντως η κυβέρνηση δεν φαίνεται έτοιμη να υποχωρήσει από τη θέση για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με τον κ. Μητσοτάκη να βάζει αυτή την «κόκκινη γραμμή» κατά την ομιλία του στη Βουλή.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, υπογράμμισε μιλώντας στην ΕΡΤ πως «οι χθεσινές εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χατζηδάκη, η εξειδίκευση στην ουσία που έκανε, αλλά και η πολύ κακή πληρωμή, που στην ουσία δεν έγινε πληρωμή της βασικής ενίσχυσης το βράδυ, ενώ ταυτόχρονα ο ΕΛΓΑ κράτησε τις εισφορές σαν να είχαμε πληρωθεί, να ξέρετε ότι έχουν δυναμιτίσει το κλίμα και έχουν σφραγίσει την πόρτα του διαλόγου».

«Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα και γι’ αυτό αύριο πηγαίνουμε σε πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών στις 2 το μεσημέρι και από την Παρασκευή θα δείτε κλιμάκωση αγώνα με μια μορφή που τα προηγούμενα χρόνια ούτε καν στην κυβέρνηση την είχαν αντιληφθεί» συνέχισε.

Σημειώνεται ακόμα πως μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων παραγωγών η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της καταβολής της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το βράδυ της Τρίτης λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα καταβολής των τραπεζών και του τεχνικού συμβούλου, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά.

Η εικόνα των μπλόκων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο μπλόκο των Μαλγάρων, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό, όπως από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα κλείσει σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι, για περίπου δύο ώρες, ενώ δεν αποκλείεται να παραταθεί ανάλογα με την απόφαση των αγροτών επιτόπου.

Στα υπόλοιπα μπλόκα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

Πράσινα Φανάρια : η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή προς το αεροδρόμιο.

: η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή προς το αεροδρόμιο. Δερβένι : κλείσιμο για 1-2 ώρες γύρω από το μεσημέρι, στην αρχή της Εγνατίας Οδού.

: κλείσιμο για 1-2 ώρες γύρω από το μεσημέρι, στην αρχή της Εγνατίας Οδού. Χαλκηδόνα: η παλιά εθνική Θεσσαλονίκης-Πέλλας θα κλείσει από τις 17:00 έως τις 20:00.

Στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες εξετάζουν σήμερα τη συμβολική διακοπή της κυκλοφορίας στην παλιά εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς για περίπου μισή ώρα. Η απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ακόμη, παραμένει αβέβαιο αν θα κλείσει σήμερα και το μπλόκο του Φιλώτα στη Φλώρινα. Αντίθετα, το μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης έχει προγραμματιστεί να κλείσει μόνο για φορτηγά από τις 19:00 έως τις 23:00.

Στο μπλόκο της Νίκης Φλώρινας συνεχίζεται καθημερινά το τετράωρο κλείσιμο του δρόμου για τα φορτηγά οχήματα, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για πρόσθετες διακοπές.

Κλειστός παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ο αυτοκινητόδρομος Μορέα στη Μεσσηνία, στο τμήμα που συνδέει την Καλαμάτα με την Τρίπολη και την Αθήνα, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, καθώς και από τον κόμβο του Αγίου Κωνσταντίνου στα Αρφαρά για όσους επιθυμούν να κατευθυνθούν προς τον αυτοκινητόδρομο.

Παραμένουν κλειστά τα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

Οι παραγωγοί στο τελωνείο του Προμαχώνα προχωρούν και σήμερα σε πολύωρο αποκλεισμό του σημείου από τις 12 το μεσημέρι και για οκτώ ώρες, με την κινητοποίηση να αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά διεθνών μεταφορών. Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει να δώσουν στις 11:30 σήμερα το πρωί το «παρών» στο σημείο.

Την ίδια ώρα,αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν επίσης σε αποκλεισμό οκτώ ωρών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (12:00-20:00). Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν σε νέα τους γενική συνέλευση, να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19:00 έως τις 23:00 αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.