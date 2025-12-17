ΥΠΑΑΤ: Μέχρι το μεσημέρι η πίστωση της Βασικής Ενίσχυσης και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης στους δικαιούχους παραγωγούς

Μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων παραγωγών η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της καταβολής της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση το ΥΠΑΑΤ, χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα καταβολής των τραπεζών και του τεχνικού συμβούλου, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά.

«Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί» καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.