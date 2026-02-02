Αδ. Γεωργιάδης: Υπέρ της άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο, αλλά με ασφαλιστικές δικλείδες

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης που θα ανοίξει κι επίσημα σήμερα με το αναμενόμενο μήνυμα από τον Πρωθυπουργό, δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι «είμαι υπέρ της άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο, αλλά με κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες».

Πιο αναλυτικά για την αναθεώρηση του Συντάγματος, τόνισε:

«Είναι πολύ ωραίο να κάνουμε μια ωραία, ψύχραιμη και ανοιχτή συζήτηση επί του μεγάλου καταστατικού χάρτη της χώρας, να πει ο καθένας τη γνώμη του και να διαμορφωθούν οι κατάλληλες πλειοψηφίες και οι κατάλληλες μειοψηφίες, χωρίς να βάζουμε το κομματικό μας συμφέρον μπροστά.

Έχω ζήσει τη συνταγματική αναθεώρηση του 2008, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου μπήκε στη Βουλή υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 και υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, και πως η εσωκομματική σύγκρουση τότε στο ΠΑΣΟΚ τον οδήγησε τελευταία στιγμή στο να αντιστρέψει την ψήφο του και να χάσει η Ελλάδα 20 χρόνια.

Είναι μια σημαντική συζήτηση και πρέπει να φύγει από τα όρια της τρέχουσας πολιτικής αντιπαράθεσης. Τις λεπτομέρειες για το ένα ή για το άλλο άρθρο, θα τις δούμε στην ώρα τους».

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη:

«Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη είναι σήμερα χωρίς αμφιβολία ο μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος. Η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία για να λειτουργήσει, είναι σαν το δυναμό, θέλει δύο πόλους, θετικό και αρνητικό. Θέλει εναλλαγή στην εξουσία. Άρα, στην ουσία έπρεπε να υπάρχουν δύο κυβερνητικά κόμματα. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μείνει μόνη της ως κυβερνητικό κόμμα.

Το ΠΑΣΟΚ που θα μπορούσε να είναι το δεύτερο κυβερνητικό κόμμα, δεν παίζει αυτόν το ρόλο. Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη δεν εκφράζει κυβερνητικές θέσεις. Θα μπορούσε με αυτά που λέει να τον φανταστείς να κυβερνά; Η δική μου γνώμη είναι, όχι. Σε όλα τα θέματα κάνει πιο έξαλλη αριστερή αντιπολίτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου:

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου καυγαδίζει στη Βουλή με οποιονδήποτε βλέπει μπροστά της. Έχει καυγαδίσει μέχρι και με αυτόν που φέρνει τα νερά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει καυγαδίσει. Έχει φέρει στην ελληνική πολιτική σκηνή μία απίστευτη τοξικότητα. Πιστεύω ότι θα τιμωρηθεί στην κάλπη τελικά. Έχει πολύ μεγάλο άγχος και λογικό είναι να έχει, διότι το κόμμα της σίγουρα είναι από αυτά που κινδυνεύουν πάρα πολύ από το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού».

Για τη Μαρία Καρυστιανού:

«Η κυρία Καρυστιανού εκφράζει κατά τη γνώμη μου έναν χώρο παραλογισμού. Όταν ακούω ότι έχει σύμβουλο μία κυρία που λέει να πάμε στη δραχμή ή έναν άλλο σύμβουλο που λέει ότι βάζει τον τριαδικό Θεό στην οικονομία, με συγχωρείτε αυτό δεν είναι κάτι που θα εξέφραζε εμένα».

Για τις δημοσκοπήσεις για τη ΝΔ:

«Έχετε δει άλλον Πρωθυπουργό και άλλο κόμμα στον 7ο χρόνο διακυβέρνησής τους, να έχουν 16 μονάδες διαφορά στις δημοσκοπήσεις από το 2ο κόμμα; Άρα λοιπόν, ας μην προτρέχουμε τι θα γίνει του χρόνου. Για εμένα το κρίσιμο σημείο για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει να κάνει με την επικοινωνία, έχει να κάνει με την ουσία. Έχουμε έναν χρόνο ακόμα διακυβέρνησης. Εάν βελτιώνουμε τη ζωή των πολιτών, αυτό θα το αξιολογήσουν θετικά οι ψηφοφόροι».

Για το έργο που έχει γίνει στο ΕΣΥ:

«Στο ΕΣΥ έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Μειώσαμε τις ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με τη διανομή κατ΄ οίκον και την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στα ειδικά φαρμακεία. Άρα, όλοι οι ασθενείς που έχουν σοβαρά και χρόνια νοσήματα, θα μπορούν από την άλλη εβδομάδα να επιλέγουν φαρμακείο της επιλογής τους, αντί να πηγαίνουν στην ουρά. Μειώσαμε την αναμονή στην εφημερία, κάναμε το σύστημα «Προλαμβάνω», ανακαινίζουμε όλα τα νοσοκομεία, χτίζουμε καινούρια ογκολογικά νοσοκομεία, αγοράζουμε καινούργια μηχανήματα, αυτά είναι πράγματα που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων».