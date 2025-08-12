Αδ. Γεωργιάδης σε Σύλλογο Εργαζομένων του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»: Οι συκοφάντες δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ

Απάντηση στον Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» δίνει ο υπουργός, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρει μέσω ανάρτησής του ότι δελτίο Τύπου που εξέδωσαν τη Δευτέρα «κατασυκοφαντεί το νοσοκομείο».

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Γεωρδιάδης τονίζει ότι «ισχυρίζονται ψευδώς, ότι λόγω των έργων για τα νέα ΤΕΠ (είναι εντυπωσιακό ότι όλοι οι αριστεροκρατούμενοι σύλλογοι πολεμούν μετά μανίας τα διάφορα έργα ανακαίνισης των νοσοκομείων), στέλνουμε επεμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα (δεν έχουμε στείλει καμία) και ακόμη πιο ψευδώς, ότι έχουν μολυνθεί τα χειρουργεία, ενώ όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις έχουν αποδείξει ότι αυτό δεν συμβαίνει».

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης επισυνάπτει στην ανάρτηση την απάντηση της Διοίκησης του νοσοκομείου και αναφέρει επί λέξει:

«Προειδοποιώ τους πάντες ότι, είναι άλλο να έχουν συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, δικαίωμά τους, άλλο μετά δόλου να συκοφαντούν το ΕΣΥ για πολιτικούς σκοπούς. Η συκοφαντία είναι παράνομη πράξη και οι συκοφάντες δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ. Θα τους καλέσω να αποδείξουν τα λεγόμενα τους, εάν μπορούν, περί μόλυνσης ειδάλλως να ανασκευάσουν δημοσίως. Όποιος από εδώ και μπρος συκοφαντεί το ΕΣΥ και άρα πλήττει το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών του, διασύροντας τον κόπο των χιλιάδων εργαζομένων του, θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου και θα φύγει από το ΕΣΥ».

Στην ανακοίνωση-απάντησή της στο Σύλλογο εργαζομένων, η Διοίκηση του ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» απορρίπτει ως ανακριβείς και ατεκμηρίωτους τους ισχυρισμούς της ανακοίνωσης του Συλλόγου Εργαζομένων.

Συγκεκριμένα επισημαίνει: