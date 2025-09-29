Αδ. Γεωργιάδης κατά Π. Σαράκη και «προστατευόμενων μαρτύρων»: Κανένας ηρωισμός - Στο μυαλό τους είχαν μόνον τα λεφτά

Δριμεία επίθεση κατά των «προστατευόμενων μαρτύρων» στην υπόθεση Novartis και κατά του ανεξάρτητου βουλευτή Παύλου Σαράκη, μετά τη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες του, σύμφωνα με το οποίο κατέγραψε έσοδα 18,4 εκατ. ευρώ - το μερίδιό του από συνολικά πάνω από 30 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν σε δικηγόρους και μάρτυρες - εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η αποκάλυψη της δικηγορικής αμοιβής που έλαβε για την υπόθεση Novartis ο δικηγόρος ορισμένων εκ των εκεί μαρτύρων, κ. Σαράκης, αποδεικνύει και το αρχικό κίνητρο αυτών», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ, ενώ αναφερόμενος στους «προστατευόμενους μάρτυρες» σημειώνει ότι «η ξεδιαντροπιά τους είναι ότι άλλα είπαν εκεί, για τους γιατρούς και τον τρόπο επηρεασμού της φαρμακευτικής πολιτικής, και άλλα εδώ, όπου ξαφνικά θυμήθηκαν τους Υπουργούς για να είναι καλά με την τότε Κυβέρνηση».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν παραλείπει να γνωστοποιήσει ότι θα ακολουθήσουν αγωγές σε βάρος τους, «οι οποίοι κανέναν ηρωισμό δεν είχαν στο μυαλό τους αλλά μόνον τα λεφτά», όπως σημειώνει.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Η αποκάλυψη της δικηγορικής αμοιβής που έλαβε για την υπόθεση Novartis ο δικηγόρος ορισμένων εκ των εκεί μαρτύρων κ. Σαράκης, αποδεικνύει και το αρχικό κίνητρο αυτών. Η ξεδιαντροπιά τους είναι ότι άλλα είπαν εκεί, για τους γιατρούς και τον τρόπο επηρεασμού της φαρμακευτικής πολιτικής εκεί, και άλλα εδώ, που εδώ «ξαφνικά» θυμήθηκαν τους Υπουργούς ώστε να τα έχουν καλά με την τότε Κυβέρνηση. Φυσικά μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους, ακολουθούν οι αγωγές μας προς αυτούς τους «ήρωες» της Δημοκρατίας κατά τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι κανέναν ηρωισμό δεν είχαν στο μυαλό τους αλλά μόνον τα λεφτά».