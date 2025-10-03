Άδ. Γεωργιάδης: Η υγεία του Πάνου Ρούτσι είναι μια χαρά - Ας βγάλουν τις εξετάσεις του στον αέρα

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος μεταφέρθηκε στα επείγοντα του Γενικού Κρατικού Νίκαιας καθώς πραγματοποιεί απεργία πείνας για 19η ημέρα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Open, ο υπουργός τόνισε ότι ο κ. Ρούτσι δεν παρουσιάζει ανησυχητικά προβλήματα υγείας και κάλεσε τη γιατρό να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του.

«Από ό,τι ενημερώθηκα, ο κ. Ρούτσι δεν είχε κάτι ανησυχητικό. Οι γιατροί δεν εντόπισαν παθολογικά ευρήματα και δεν κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας ότι επικοινώνησε ως υπουργός Υγείας για να εκφράσει το «δικαιολογημένο ενδιαφέρον της Πολιτείας».

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Υγείας άφησε «αιχμές» για τη γιατρό Όλγα Κοσμοπούλου, αναφέροντας ότι «είναι ένα πρόσωπο που είναι μονίμως η γιατρός όλων των απεργών πείνας της αριστεράς».

Πρόσθεσε δε ότι «κάνει πολιτική, δεν κάνει ιατρική. Όποιος υποτίθεται δεν το ξέρει, είναι ψεύτης. Όταν βγάλει ανακοίνωση το νοσοκομείο, θα με ρωτήσετε».

Στο ίδιο μήκος κύματος, άφησε αιχμές για τον τρόπο μεταφοράς του κ. Ρούτσι στο νοσοκομείο. «Ο κ. Ρούτσι πήγε στη Νίκαια, στα επείγοντα, όχι από το ΕΚΑΒ αλλά με την κ. Κοσμοπούλου. Δεν σας κρύβω ότι μού έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ένας άνθρωπος μετά από 19-20 ημέρες απεργίας πείνας πάει στα επείγοντα γιατί αισθάνεται μία αδιαθεσία», είπε χαρακτηριστικά.

«Από το Σύνταγμα μέχρι τη Νίκαια εφημέρευε: ο Ευαγγελισμός, το Γεννηματάς, το Σωτηρία, το Αλεξάνδρα, το Ελπίς και ένα σωρό άλλα νοσοκομεία, αλλά για κάποιο λόγο ένας άνθρωπος αισθάνθηκε αδιαθεσία και ήθελε να πάει στα επείγοντα, πήγε στην άλλη άκρη της Αττικής, άρα έχασε πολύτιμο χρόνο», πρόσθεσε.

«Αν κάποιος δεν αισθάνεται καλά πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο, άρα πήγε με την κ. Κοσμοπούλου. Από την πρώτη ημέρα, ό,τι ακούμε για την υγεία του είναι από την κ. Κοσμοπούλου», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

Την ίδια ώρα, προέτρεψε και κάλεσε την κυρία Κοσμοπούλου να δείξει τις εξετάσεις, αν θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα με την υγεία του: «Ας ρωτήσει η κ. Κοσμοπούλου τον κ. Ρούτσι και να βγάλουν τις εξετάσεις στον αέρα».

Σχετικά με την αδιαθεσία που αισθάνθηκε ο κ. Ρούτσι πριν λίγες ημέρες, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Αν κάποιος αισθάνεται αδιαθεσία, δεν πάει σε ξενοδοχείο» και πρόσθεσε ότι το υπουργείο έχει μονάδα γιατρών, για να τον προσέξουν.

«Μπορεί εκείνος να μην έχει κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών ακόμα, αλλά εμείς είμαστε εκεί γιατί ανησυχούμε, άρα δεν αμφισβητώ ότι κάνει απεργία πείνας», πρόσθεσε.