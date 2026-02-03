Άδ. Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι ένα απαίσιο πλάσμα, το οποίο ζει από την τοξικότητα

«Πυρά» εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης την Τρίτη, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα απαίσιο πλάσμα, ο οποίο ζει από την τοξικότητα». Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας είχε ανακοινώσει νωρίτερα στον ΑΝΤ1 ότι θα καταθέσει μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις δηλώσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τις οποίες κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας για «συγκάλυψη» στο τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ένα απαίσιο πλάσμα, το οποίο ζει από την τοξικότητα και από τη συκοφαντία. Υπάρχει άνθρωπος που τη βλέπει φυσιολογική;», τόνισε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. «Εγώ γενικά δεν κάνω δικαστήρια, η κ. Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να στρέψει την πολιτική μας διαμάχη σε δικαστική», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο, όσον αφορά τις κατηγορίες σε βάρος του για την τραγωδία στο «Βιολάντα» είπε: «Οι κατηγορίες της Κωνσταντοπούλου δείχνουν την τοξικότητα της, από ένα εργατικό δυστύχημα, το περνάει σε πολιτικό ζήτημα για να κατηγορήσουμε ανθρώπους.Έχω κάνει εγώ καμία υπεράσπιση της Βιολάντας; Η εταιρία Βιολαντα είναι μια εταιρία που έχει σαρώσει στα βραβεία, έχει πολύ καλή φήμη, αυτό είπα. Είναι απολύτως προφανές ότι η Πυροσβεστική κάνει τη δουλεία της, δεν είχα εγώ δικαιοδοσία ελέγχου».

Ερωτηθείς για το τι ακριβώς συνέβη με το θέμα των ελέγχων στο εργοστάσιο, είπε: «Το υπουργείο εργασίας δεν έχει επαφή με το κομμάτι, η επιθεώρηση εργασίας έχει κάνει πολλούς ελέγχους στην εταιρία, αλλά η επιθεώρηση εργασίας δεν μπορεί να βρει τη διαρροή προπανίου, αυτά είναι μηχανικά, κατασκευαστικά ζητήματα. Αν γίνει κάποια καταγγελία από εργαζόμενο εκεί αναλαμβάνει η Πυροσβεστική και η περιφέρεια».

Για τις μαίες

Ερωτηθείς για τα όσα έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα με τα καθήκοντα των μαιών και ότι θα απομακρύνονται από τον τοκετό, δήλωσε: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πράγματι σε μια συνάντηση στο υπουργείο Υγείας μεταξύ των μαιών και μιας επιτροπής, κάποια μέλη της επιτροπής πρότειναν μια αλλαγή στο καθηκοντολογίο τους που μείωνε, κατά τη γνώμη τους τον δικό τους ρόλο και αύξανε τον ρόλο των γιατρών. Εγώ αυτή την πρόταση την απέρριψα άρα δεν υπάρχει θέμα αυτή η πρόταση να υιοθετηθεί από το υπουργείο Υγείας και άρα δεν αλλάζει τίποτα στο καθηκοντολογίο των μαιών». Υπενθυμίζεται εξάλλου, ότι ο υπουργός είχε προβεί και σε επίσημη δήλωση για το εν λόγω θέμα.