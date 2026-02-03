Άδ. Γεωργιάδης για καθηκοντολόγιο μαιών – μαιευτών: Δεν πρόκειται να αλλάξει

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μέσω επίσημης δήλωσής του εμφανίστηκε καθησυχαστικός μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με το υπό έγκριση Καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών, το οποίο είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση των Συλλόγων Επιστημόνων Μαιών της χώρας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας: «Ως προς την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί για το καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών, δηλώνω ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει και κακώς δημιουργείται αυτή η ανησυχία. Το ζητούμενο προέκυψε από την πρόταση μιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, πρόταση που δεν έχω κάνει δεκτή».

Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες μέρες μετά την έντονη αντίδραση των Συλλόγων Επιστημόνων Μαιών της χώρας, οι οποίοι ζητούν την απόσυρση του προσχεδίου και διάλογο με τους εκπροσώπους του κλάδου, κάνοντας λόγο για απόπειρα περιορισμού του ρόλου της Μαίας.