Αδ. Γεωργιάδης: Κάνω μήνυση στην Κωνσταντοπούλου για όσα είπε για τη «Βιολάντα» - Δεν θα επιτρέψουμε «νέα Τέμπη»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι θα καταθέσει μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις δηλώσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τις οποίες κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας για «συγκάλυψη» στο τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποκαλέσει «κότα» τον υπουργό Υγείας.

«Θα της κάνω μήνυση για όσα είπε ότι είχα δόλο να συγκαλύψω τη Βιολάντα. Δεν είχα καμία αρμοδιότητα επί των ελέγχων του εργοστασίου άρα δεν μπορώ να έχω δόλο. Όσα είπε είναι ακραία συκοφαντικά και μηνύσιμα, θα της γίνει εξώδικο. Θα ανακαλέσει αλλιώς θα έρθει στο δικαστήριο. Και αυτά δεν είναι πράγματα που ελέχθησαν στη Βουλή και να χρήζουν ασυλίας αλλά στην τηλεόραση» είπε στον ΑΝΤ1 ο κ. Γεωργιάδης.

«Νέα Τέμπη και νέα προπαγάνδα σε ένα σοβαρό δυστύχημα δεν θα το επιτρέψουμε και ειδικά εγώ. Όλη η τοξικότητα θα της επιστραφεί», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

"Νέα Τέμπη και νέα προπαγάνδα πάνω σε ένα εργατικό δυστύχημα δεν πρόκειται να της επιτρέψω. Όλη η τοξικότητά της θα της επιστραφεί." pic.twitter.com/L4WtkTfTpo — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) February 3, 2026

Σχετικά με την κόντρα που έχουν σχετικά με μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευλθερίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε «για το ότι πήγε 10 λεπτά πριν λήξει η προθεσμία δεν είπε τίποτα άρα ισχύει. Τζάμπα έτρεχε στα τμήματα για τη μήνυση 10 λεπτά πριν το τρίμηνο, γιατί η μήνυση θα γίνει από μένα σήμερα».

Ο χαρακτηρισμός «κότα» και η απάντηση Γεωργιάδη

Το βράδυ της Δευτέρας η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή τα όσα είπε τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας για τη μήνυση που υπέβαλε η ίδια σε βάρος του, είπε στο Kontra Chanell «ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε 3 μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα» για να συμπληρώσει αμέσως «είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω».

Συνεχίζοντας, δε, σε υψηλούς τόνους είπε για τον κ. Γεωργιάδη «είναι πρόσωπο που εκχυδαΐζει και προσβάλει και μειώνει με όλους τους τρόπους. Τα πρόσωπα αυτά για τη φασιστική συμπεριφορά και τον ακραίο σεξισμό, όταν δεν καταλαβαίνουν με άλλο τρόπο θα καταλάβουν με δικαστικό».

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στο Χ το πρωί της Τρίτης υπενθύμισε ότι «κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν…». «Τα υπόλοιπα στα δικαστήρια» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.