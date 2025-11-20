Αδ. Γεωργιάδης για Τσίπρα: Τέτοιος παραμυθάς δεν έχει ξαναγεννηθεί στην Ελλάδα

Αιχμηρή κριτική στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό «παπάτζα και παραμυθά».

Στο ερώτημα για το πως νοιώθει ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα να διαβάζει τι έγινε πριν το δημοψήφισμα και λίγο πριν κλείσουν οι τράπεζες, τόνισε στο OPEN:

«Άκουγα σε ένα ηχητικό τον Αλέξη Τσίπρα να διαβάζει ένα κομμάτι από το βιβλίο του με την συμπαθέστατή σύζυγό του κα. Μπέτυ. Θα μιλήσω πολύ έξω καρδιά… Τον παραδέχομαι. Τέτοιος παπάτζας δεν έχει ξανά υπάρξει στην Ελλάδα. Τέτοιος παραμυθάς.

Να το πω σωστά, να μην το πω λαϊκά. Εγώ στις εκδόσεις Γεωργιάδη για πωλητή τον προσλαμβάνω. Είναι φανταστικός. Τον άκουσα στο ηχητικό και σκέφτηκα δεν ντρέπεται; Δεν έχει τσίπα;».

Και συνέχισε ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Δηλαδή τι μας λέει ο κ. Τσίπρας; Ότι την ώρα που καταστρεφόταν η χώρα, που έκλειναν οι τράπεζες, αυτό που του έμεινε ήταν τα κεράκια του Ορφέα. Δηλαδή οι Έλληνες που δεν θα είχαν κεράκια να ανάψουν την επόμενη ημέρα, που δεν θα είχαν φως στο σπίτι τους, δεν τον ένοιαζε;

Άνθρωπο που έχει αξιοποιήσει ακόμα και τα γενέθλια του γιου του για ένα βιβλίο, δεν το έχω ξαναδεί. Ο κ. Τσίπρας είναι ο Νο 1 στις πωλήσεις βιβλίων. Περνά και εμένα και τον Βελόπουλο. Αυτό είναι σίριαλ που έχει κάνει τώρα».