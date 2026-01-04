Αδ. Γεωργιάδης για Μαδούρο: Ένας δικτάτορας συνελήφθη

«Απλά πράγματα! Ένας Δικτάτορας που είχε κλέψει με στρατιωτική βία τις εκλογές και εμπόδιζε τον λαό του να ζήσει ελεύθερα συνελήφθη», σχολίασε σε ανάρτησή του ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης αναφορικά με την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για τον Νικολάς Μαδούρο.

Στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός Υγείας παραθέτει ένα βίντεο με δηλώσεις ενός νεαρού από τη Βενεζουέλα που πανηγυρίζει για τη σύλληψη Μαδούρο λέγοντας «Όσοι λένε ότι οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται μόνο για το πετρέλαιό μας, σας ρωτώ: Τι νομίζετε ότι ήθελαν εδώ οι Ρώσοι και οι Κινέζοι;» Συνταγή για αρέπας;» και τονίζει ο κ. Γεωργιάδης: «Ένας νεαρός Άνδρας από τη Βενεζουέλα πανηγυρίζει στην τεράστια συγκέντρωση στο Μπουένος Άϊρες στην Αργεντινή για την σύλληψη του Μαδούρο και την απελευθέρωση της Βενεζουέλας από μία Δικτατορία και λέει απλά και κατανοητά μια αλήθεια που κανένας αριστερός υποκριτής δεν θα πει ποτέ».

Υγ: Η arepa στη Βενεζουέλα είναι ένα εμβληματικό φαγητό, μια στρογγυλή, ψημένη ή τηγανητή πίτα από καλαμποκάλευρο, που τρώγεται καθημερινά σε διάφορες ώρες της ημέρας, γεμιστή με αμέτρητα υλικά όπως τυρί, κρέας, αβοκάντο και φασόλια, αποτελώντας σύμβολο της εθνικής ταυτότητας. Φτιάχνεται εύκολα με προμαγειρεμένο καλαμποκάλευρο (όπως το Harina P.A.N.), νερό και αλάτι, και ενώνονται οι ιστορικές της ρίζες με τις σύγχρονες γεύσει