Αδ. Γεωργιάδης για ακύρωση ραντεβού ογκολογικών ασθενών λόγω κατάληψης αεροδρομίου από αγρότες: Όσα δίκια και να έχουν, υπάρχουν όρια

Τη βαθιά λύπη του για την ακύρωση ραντεβού ογκολογικών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ, εξαιτίας της κατάληψης του αεροδρομίου από αγρότες που εμπόδισε τη μεταφορά των αναγκαίων ραδιοφαρμάκων από την Αθήνα, εκφράζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αισθάνομαι θλίψη για αυτό που έγινε. Εχουμε κάνει τεράστιο αγώνα να πηγαίνει το απαραίτητο φάρμακο στην Κρήτη ώστε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των ασθενών. Μας βοήθησε η Aegean και ευχαριστούμε την οικογένεια Βασιλάκη για την πραγματική τους ευαισθησία για τους καρκινοπαθείς της Κρήτης. Και ενώ εμείς κάνουμε όλα αυτά, κάποιοι αποφάσισαν να εμποδίσουν τους ασθενείς να κάνουν τις εξετάσεις τους και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτό που συνέβη. Κρίμα! Όσα δίκια και να έχουν οι αγρότες υπάρχουν όρια!»