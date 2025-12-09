Τα αγροτικά μπλόκα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ακύρωσαν PET SCAN ασθενών - Δεν έγινε η αερομεταφορά του ραδιοφαρμάκου

Σοβαρά προβλήματα σε δεκάδες ασθενείς προκάλεσε το μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του καθηγητή Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντή της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής στο ΠΑΓΝΗ Νίκου Τζανάκη, 20 προγραμματισμένα ραντεβού ασθενών στο PET SCAN του ΠΑΓΝΗ ακυρώθηκαν, αφού το ραδιοφάρμακο που απαιτείται για τη συγκεκριμένη εξέταση δεν κατάφερε να φτάσει στο Ηράκλειο.

«Είκοσι ογκολογικοί ασθενείς και οι οικογένειές τους βρίσκονται τώρα σε αγωνιώδη αναμονή για νέο προγραμματισμό» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Νίκου Τζανάκη

«Σήμερα, επισκεπτόμενος το εργαστήριο PET–SCAN του ΠΑΓΝΗ για να παραλάβω εξετάσεις ασθενών μου, αντίκρισα μια ασυνήθιστη σιωπή σε ένα χώρο που συνήθως σφύζει από δραστηριότητα. Ενημερώθηκα ότι είκοσι προγραμματισμένα ραντεβού ακυρώθηκαν, καθώς λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου, κατέστη αδύνατη η αερομεταφορά του ραδιοφαρμάκου. Είκοσι ογκολογικοί ασθενείς και οι οικογένειές τους βρίσκονται τώρα σε αγωνιώδη αναμονή για νέο προγραμματισμό.

Αυτή η τόσο “μικρή” ίσως για κάποιους λεπτομέρεια των επίχειρων της χθεσινής ημέρας με ανάγκασε σε έναν σκληρό αναστοχασμό: πώς γίνεται να καταστρέφουμε τόσο απερίσκεπτα τη ζωή ο ένας του άλλου; Ποιος ανάθρεψε αυτά τα νέα παιδιά έτσι ώστε να μετατρέπουν την αγροτική/κτηνοτροφική κατσούνα —σύμβολο άγιου μόχθου και αξιοπρέπειας των παππούδων μας— σε όργανο βίας; Ποιος νομιμοποιεί στα μάτια τους την καταστροφή δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, ακόμα και των αυτοκινήτων των απλών εργαζομένων στο αεροδρόμιο;

Ίσως ήρθε η ώρα όλοι να σκύψουμε με ειλικρίνεια πάνω στο μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί. Αυτή η ευθύνη δεν βαραίνει τους έντιμους και σκληρά εργαζόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους· βαραίνει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Και όποιος, εκμεταλλευόμενος τη συγκυρία, επιχειρήσει να στοχοποιήσει μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, απλώς πλανάται πλάνην οικτράν. Η πραγματική ευθύνη αν και τραγικά ατομική, πρακτικώς και κυριολεκτικώς εγκολεάζεται σε μια συλλογική τοιαύτη, οδηγώντας όλους μας σε καταστροφική αδράνεια και κοινωνική απάθεια. Έτσι την επόμενη φορά που εμείς θα νομίζουμε ότι θιγόμαστε, θα γίνουμε οι συγκυριακοί κατσουνοφόροι και πετροβολητές που θα εξαναγκάσουν πονεμένους συμπολίτες να αναβάλλουν την κρίσιμη ιατρική τους εξέταση».

Άρειος Πάγος: Εισαγγελική παραγγελία για τα αγροτικά μπλόκα

Η συνέχιση και κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα προκάλεσε σήμερα την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος ζητά με παραγγελία του την παρέμβαση των εισαγγελικών Αρχών, για τις περιπτώσεις που τελούνται αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα, όπως αυτό της παρακώλυσης συγκοινωνιών.

«Kατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρείται το φαινόμενο της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, κυρίως, με τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις», σημειώνει - μεταξύ άλλων - ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός.

Ο κ. Τζαβέλλας τονίζει, μάλιστα, ότι «παραλλήλως τελούμενο έγκλημα» είναι και η παρεμπόδιση ή διατάραξη της λειτουργίας μέσων μεταφοράς, όπως πλοία, αεροπλάνα και λεωφορεία.

«Όπως είναι γνωστό, η πρόβλεψη των ανωτέρω εγκλημάτων, τα οποία διώκονται αυτεπαγγέλτως, έγινε για την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας των κάθε είδους συγκοινωνιακών εγκαταστάσεων, που προορίζονται για κοινή χρήση, ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και θεωρούνται κοινωνικά αγαθά σημαντικής αξίας», σημειώνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα - πάντα - με τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, «οι ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να επιχειρούν όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του εισαγγελέα. Στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον εισαγγελέα με το ταχύτερο μέσο και του υποβάλλουν χωρίς χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν».

Τι αναφέρει αναλυτικά η εισαγγελική παραγγελία

«Kατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρείται το φαινόμενο της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, κυρίως, με τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), διά του αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς, από συμμετέχοντες κ.λπ. στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας.

Παρόμοιο παρατηρούμενο φαινόμενο, που αποτελεί κλιμάκωση του προαναφερόμενου, είναι και αυτό της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας αεροσκαφών, με πρόθεση, κυρίως, με τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις, μέσω της κατάληψης κρίσιμων εγκαταστάσεων – υποδομών και του αποκλεισμού της λειτουργίας των αερολιμένων του Ηρακλείου («Νίκος Καζαντζάκης») και των Χανίων («Ιωάννης Δασκαλογιάννης»), διά της εισόδου και παραμονής των διαμαρτυρόμενων αγροτοκτηνοτρόφων, στους χώρους της «πίστας» και των αιθουσών αφίξεως και αναχωρήσεως των αερολιμένων (άρθρο 291 § 1 του ισχύοντος ΠΚ). Ηδη, οι ανωτέρω διαμαρτυρόμενοι, όπως διαχέεται, μέσω των δελτίων ειδήσεων, ετοιμάζονται να προβούν και σε περαιτέρω πράξεις διαμαρτυρίας, μέσω επαπειλούμενων καταλήψεων και αποκλεισμού λειτουργίας λιμανιών της χώρας (άρθρο 291 § 1 του ισχύοντος ΠΚ).

Παραλλήλως τελούμενο, έγκλημα, με τις ανωτέρω ελεγχόμενες και παρατηρούμενες συμπεριφορές, είναι και αυτό της παρεμπόδισης – διατάραξης σε μεγάλη έκταση ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, με πρόθεση, της λειτουργίας κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων και ιδίως, πλοίου, αεροπλάνου και λεωφορείου (άρθρο 292 § 1 του ισχύοντος ΠΚ).

Οπως είναι γνωστό, η πρόβλεψη των ανωτέρω εγκλημάτων, τα οποία διώκονται αυτεπαγγέλτως, έγινε για την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας των κάθε είδους συγκοινωνιακών εγκαταστάσεων, που προορίζονται για κοινή χρήση, ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και θεωρούνται κοινωνικά αγαθά σημαντικής αξίας.

Σύμφωνα, δε, με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 245 § 2 του ισχύοντος ΚΠΔ, «Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τελέστηκε αδίκημα και από την καθυστέρηση απειλείται άμεσος κίνδυνος απώλειας των αποδεικτικών στοιχείων ή υπάρχει δυσχέρεια πραγματοποίησης συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης ή κτήσης αποδεικτικού στοιχείου στο μέλλον ή αν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, οι κατά το άρθρο 31 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να επιχειρούν όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του εισαγγελέα. Στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον εισαγγελέα με το ταχύτερο μέσο και του υποβάλλουν χωρίς χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν. Ο εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 43 κ.ε.». Οπως συνάγεται από τα ανωτέρω, οι προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 245 § 2 του ισχύοντος ΚΠΔ προβλέπουν τέσσερις (4) διαφορετικές περιπτώσεις αυτεπάγγελτης («αστυνομικής») προανάκρισης, για την οποία δεν απαιτείται προηγούμενη εισαγγελική παραγγελία: Η πρώτη αφορά την εκτίμηση της απειλής, από την καθυστέρηση, αμέσου κινδύνου απώλειας αποδεικτικών στοιχείων, η δεύτερη αφορά την εκτίμηση συνδρομής δυσχέρειας πραγματοποίησης συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης, η τρίτη αφορά δυσχέρεια κτήσης αποδεικτικού στοιχείου, στο μέλλον και η τέταρτη, τη συνδρομή περίπτωσης αυτοφώρου κακουργήματος ή πλημμελήματος. Σε όλες τις ανωτέρω τέσσερις (4) περιπτώσεις, οι κατά το άρθρο 31 ΚΠΔ, γενικοί και ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι, όπως προκύπτει, από την ανωτέρω σχετική διάταξη, υποχρεούνται, αφενός μεν, να ειδοποιούν τον εισαγγελέα, με το ταχύτερο δυνατό μέσο, για την εκ μέρους τους διενέργεια της ανωτέρω προανάκρισης, χωρίς εισαγγελική παραγγελία, αφετέρου δε και μετά την περαίωση αυτής, να υποβάλουν, χωρίς χρονοτριβή, δηλαδή, άνευ υπαιτίου βραδύτητας, τις εκθέσεις, που συντάχθηκαν, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, στον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ευθυνόμενοι, σε περίπτωση παραλείψεως εκτελέσεως των ανωτέρω υποχρεώσεών τους, που απορρέουν, από τις διατάξεις του άρθρου 245 § 2 ΚΠΔ, τόσο, πειθαρχικώς, όσο και ποινικώς, για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος (άρθρο 259 του ισχύοντος ΠΚ).

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω ισχυόντων, θεωρώ υποχρέωσή μου, με την παρούσα, να υπομνήσω το αυτονόητο καθήκον και των αρμοδίων εισαγγελέων, για παρέμβασή τους, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στο πλαίσιο άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς τους, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση των ανωτέρω εγκλημάτων, αλλά και ενδεχομένως, άλλων εγκλημάτων βίας κατά της ζωής και κατά υπαλλήλων (άρθρα 42 § 1 σε συνδ. με 299 § 1 και 167 §§ 1-3, του ισχύοντος ΠΚ) και απροκλήτων φθορών ξένης ιδιοκτησίας, κατά πραγμάτων που χρησιμεύουν για κοινό όφελος (άρθρο 378 §§ 1 εδ. γ’ – α’ και 2 του ισχύοντος ΠΚ), που θα εξακριβωθούν ότι τελέσθηκαν, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροκτηνοτρόφων και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».

Ενισχύονται τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ενισχύονται τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα από τον Εβρο έως την Κρήτη, ενώ στήνονται νέα σε κομβικά σημεία, με τους αγρότες να ανεβάζουν τους τόνους. Και μπορεί από το πρωί της Τρίτης να έχουν ανοίξει τα αεροδρόμια της Κρήτης μετά τους χθεσινούς αποκλεισμούς και τα επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά, αλλά τα τελωνεία «ανοιγοκλείνουν».

Σημειώνεται πως στο μπλόκο της Νίκαιας, σήμερα στις 18.00, θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, ενώ αύριο σχεδιάζεται αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου και της Θεσσαλονίκης. Στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης συγκεντρώθηκαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο.

Κρήτη

Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, μετακινήθηκαν μετά την απομάκρυνσή τους από το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, οι οποίοι πραγματοποιούν από χθες κινητοποιήσεις.

Πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, με μηχανοκίνητη πορεία που είχε στην «κεφαλή» της τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, έφτασε στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου, αυτήν την ώρα, αντιπροσωπεία πραγματοποίησε σύσκεψη με τη γραμματέα, Μαρία Κοζυράκη. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και που καθιστούν από δύσκολο έως αδύνατο να συνεχίσουν να εργάζονται στον πρωτογενή τομέα, όπως τονίζουν.

Χανιά: Συγκέντρωση αγροτών στο αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης»

Κανονικά συνεχίζεται η λειτουργία του αεροδρομίου Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης», ωστόσο από χθες παραμένει στο σημείο μεγάλος αριθμός αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν εκ νέου το πρωί, προκειμένου να αποφασίσουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους. Μερικοί από τους συγκεντρωμένους διανυκτέρευσαν στο σημείο, ενώ άλλοι επέστρεψαν σήμερα αφού ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους στις μονάδες και στα ζώα τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες δεν έχουν λάβει ακόμη απαντήσεις σχετικά με τα αιτήματά τους και παραμένουν στο αεροδρόμιο για δύο βασικούς λόγους: αφενός για να συγκληθεί συνέλευση όταν συγκεντρωθεί επαρκής αριθμός –εκτιμάται ότι χρειάζονται τουλάχιστον 100-200 άτομα– και αφετέρου για να λάβουν ενημέρωση σχετικά με το ενδεχόμενο συνάντησης με τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα.

Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων, κ. Καλογερή, ο οποίος επιχειρεί να εξασφαλίσει ένα ραντεβού με τον κ. Τσιάρα. Οπως αναφέρουν, επειδή δεν είναι τεχνικά εφικτό να πραγματοποιηθεί σήμερα σύσκεψη στα Χανιά με τους βουλευτές του νομού, εξετάζεται το ενδεχόμενο μετάβασης στην Αθήνα, εφόσον δοθεί το «πράσινο φως» από το υπουργείο.

Εφόσον υπάρξει θετική απάντηση για συνάντηση στην Αθήνα, η συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ενδέχεται να λυθεί άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να καθορίσουν επιτόπου τη μορφή και τη διάρκεια των επόμενων ενεργειών τους, χωρίς να αποκλείουν κανένα σενάριο.

Οι εκπρόσωποί τους επισημαίνουν πως αναμένουν νεότερα ανά πάσα στιγμή, ενώ οι συγκεντρωμένοι δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στο αεροδρόμιο μέχρι να υπάρξει ενημέρωση είτε για τη σύσκεψη είτε για τη συνάντηση με τον υπουργό.

Θεσσαλία

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες συγκεντρώνονται για τη συντονισμένη προετοιμασία της κινητοποίησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο στο λιμάνι του Βόλου. Στις 6 το απόγευμα ήταν προγραμματισμένη συνέλευση, κατά την οποία οι αγρότες θα αποφασίσουν πόσα τρακτέρ και αυτοκίνητα θα μεταβούν στη μεγάλη κινητοποίηση, αλλά και θα αποτιμήσουν την κατάσταση μέχρι στιγμής.

Χθες, οι αγρότες είχαν προχωρήσει σε ειρηνικό αποκλεισμό παρακαμπτήριων δρόμων δεξιά και αριστερά της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα, όπως είχαν προαναγγείλει.

Θεσσαλονίκη: Μπλόκα σε Πράσινα Φανάρια και Δερβένι

Συμβολικός αποκλεισμός μίας ώρας, από τη μία το μεσημέρι, ήταν σε εξέλιξη στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς, από τους αγρότες των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και Ωραιοκάστρου.

Την ίδια ώρα στον κόμβο των Πράσινων Φαναριών, όπου το μπλόκο διαρκεί ήδη για τέταρτη ημέρα, συνεχίζεται η έντονη κινητοποίηση των αγροτών της Βόρειας Ελλάδας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες αποφάσισαν χθες στη μεγάλη συνέλευση του Τριλόφου να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς λιμανιών και αεροδρομίων, στο πλαίσιο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Στη συνέλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι τουλάχιστον 20 μπλοκ της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι αποφάσισαν μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και του αεροδρομίου «Μακεδονία». Οι αγρότες δεν ανακοίνωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες, διατηρώντας το στοιχείο του αιφνιδιασμού για μελλοντικές κινήσεις τους.

Στα Πράσινα Φανάρια, ο δρόμος προς τον κόμβο του αεροδρομίου παραμένει κλειστός, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, με κλούβες των ΜΑΤ δίπλα στα τρακτέρ. Σήμερα, το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια Μαλγάρων θα παραμείνει κλειστό, ενώ προβλέπεται αποκλεισμός και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη από τις 6 έως τις 8 το πρωί, με ενδεχόμενο μόνιμου αποκλεισμού.

Στο τελωνείο των Ευζώνων, οι αγρότες προγραμματίζουν σήμερα αποκλεισμό από τις 12.00 έως τις 14.00 και από 18.00 έως 20.00, επιτρέποντας μόνο τη διέλευση εξαγωγών ελληνικών ευπαθών προϊόντων.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες της Τροχαίας που βρίσκεται στο σημείο και κατευθύνει τους διερχόμενους σε εναλλακτικές διαδρομές.

Αποκλεισμένο το τελωνείο της Νίκης

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Φλώρινας με τον αποκλεισμό του τελωνείου Νίκης στη Φλώρινα για τα φορτηγά από τις 10 το πρωί έως τις δύο μετά το μεσημέρι σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου.

Το μπλόκο θα ενισχύσουν και αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Φιλώτα, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας στις 6 θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων όλων των μπλόκων της περιοχής.

Κατά τη σύσκεψη, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, θα συζητήσουν πώς θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους το επόμενο διάστημα, συντονισμένοι πανελλαδικά. «Παλεύουμε για μείωση του κόστους παραγωγής, κατώτατες εγγυημένες τιμές και αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών. Να πληρωθούν άμεσα όλες οι επιδοτήσεις και να επιστραφούν τα κλεμμένα. Αμεση προστασία από την ευλογιά», λένε χαρακτηριστικά.

Έδεσσα: Νέο μπλόκο στην είσοδο της Αριδαίας

Νέο αγροτικό μπλόκο στήθηκε σήμερα στην είσοδο της Αριδαίας, στον δρόμο προς Εδεσσα, από αγρότες του Δήμου Αλμωπίας, οι οποίοι έκαναν αισθητή την παρουσία τους με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα.

«Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους συναδέλφους μας που βρίσκονται στους δρόμους», τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής, προσθέτοντας ότι οι αγρότες διεκδικούν την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του κλάδου, ενώ προτάσσουν ένα ιδιαίτερα καίριο για την περιοχή τους, εκείνο της αποζημίωσής τους από τον ΕΛΓΑ για τις καταστροφές που υπέστησαν τα κεράσια τους από τον παγετό της άνοιξης του 2025, με ζημιές που έφτασαν το 90% της παραγωγής.

Το μέλος της επιτροπής σημείωσε ότι σήμερα και αύριο στο σημείο θα συγκεντρώνονται συνεχώς τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ αύριο το βράδυ, σε γενική συνέλευση, θα καθορίσουν τον τρόπο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Στις σκέψεις τους βρίσκονται, μεταξύ άλλων, παραστάσεις διαμαρτυρίας με τα τρακτέρ τους στα γραφεία των βουλευτών της περιοχής και στο κτίριο της αντιδημαρχίας, δείχνοντας την αποφασιστικότητά τους να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους με δυναμικό και συντεταγμένο τρόπο.

Χαλκιδική: Στη Νικήτη Σιθωνίας το πρώτο μπλόκο μελισσοκόμων και αγροτών του νομού

Στα φανάρια της Νικήτης στη Σιθωνία, στήθηκε σήμερα το πρώτο μπλόκο μέσα στον Νομό Χαλκιδικής, η δημιουργία του οποίου αποτέλεσε πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.

Στο σημείο βρίσκονται μελισσοκόμοι απο όλο τον Νομό Χαλκιδικής με τα οχήματά τους και αγρότες με τα τρακτέρ τους από περιοχές όπως Ορμύλια, Νικήτη, Σάρτη, Μεταγγίτσι και Συκιά. Κατά τη διάρκεια νέας συνέλευσής τους που θα πραγματοποιηθεί επιτόπου, οι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν από κοινού τον τρόπο και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Καβάλα: Απόφαση για επ’ αόριστον αποκλεισμό των τελωνείων στη Βόρεια Ελλάδα

Αγρότες από την Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή κινούνται από νωρίς το πρωί με λεωφορεία και αγροτικά μηχανήματα προς το τελωνείο της Εξοχής, με στόχο να προχωρήσουν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό των τελωνείων, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παγγαίου μιλώντας στην ΕΡΤ.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλείσουν το τελωνείο της Εξοχής σε συντονισμό –όπως τόνισε– με τα άλλα τελωνεία της Βόρειας Ελλάδας, όπως είναι των Ευζώνων, ενώ σημείωσε πως η απόφαση ελήφθη λόγω «εμπαιγμού που εξοργίζει τον αγροτικό κόσμο».

Αν και αναγνωρίζει ότι ο αποκλεισμός θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη μεταφορά προϊόντων και στη διέλευση φορτηγών, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η ευθύνη για την εκτόνωση της κρίσης ανήκει στην κυβέρνηση. «Το κλειδί της λύσης το έχει ο πρωθυπουργός. Μπορεί να βγει και να κάνει ένα διάγγελμα με έμπρακτες λύσεις σε βασικά θέματα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως το αγροτικό κίνημα «το πλαισιώνει όλος ο ελληνικός λαός».

Σπάρτη: Στήθηκε το πρώτο μπλόκο της Λακωνίας

Στο κύμα της πανελλαδικής κινητοποίησης εντάχθηκαν μετά τους αγρότες της Αργολίδας και οι συνάδελφοί τους από τη Λακωνία. Αποφασισμένοι να δηλώσουν την παρουσία τους συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα στις 4.00 το απόγευμα στη Νέα Είσοδο Σπάρτης, διέσχισαν την κεντρική αρτηρία της λακωνικής πρωτεύουσας και την οδό Λυκούργου την απέκλεισαν προκειμένου να πραγματοποιήσουν ομιλίες.

Στη συνέχεια πήγαν με τρακτέρ και οχήματα στη θέση Φιξ για να συζητήσουν το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Συμμετέχουν αγρότες από την περιοχή του Ευρώτα, λίγες μόλις ημέρες μετά τις σοβαρές ζημιές που υπέστησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Οι αγρότες ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης, αποζημιώσεις για τις ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και λύσεις στο αυξημένο κόστος παραγωγής. Δηλώνουν ότι δεν θα δεχθούν να τους πετάξουν από τα χωράφια τους, ούτε να ερημώσει η λακωνική ύπαιθρος.

Παρέμβαση στα διόδια Ρίου - Αντιρρίου προγραμματίζουν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας

Την ίδια ώρα, πάντως, αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας από το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο ενώ αύριο, Τετάρτη, προγραμματίζουν παρέμβαση στα διόδια Ρίου - Αντιρρίου.

Η Ιονία Οδός είναι κλειστή στο ύψος των διοδίων, ενώ οι διαμαρτυρόμενοι θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη για την πορεία των κινητοποιήσεών τους, με τη συμμετοχή παραγωγικών φορέων του Αγρινίου και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Δεν είμαστε εμείς οι εγκληματίες, ας πάνε να συλλάβουν τους εγκληματίες, παλεύουμε για το δίκιο που έχουμε με το μέρος μας», δηλώνουν οι αγρότες που έχουν συγκεντρωθεί εκεί, λέγοντας πως είναι ανυποχώρητοι στις θέσεις τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες, αύριο Τετάρτη, το πρωί, μαζί με συναδέλφους τους από την Αχαΐα, θα ξεκινήσουν για τη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου με σκοπό να ανοίξουν τα διόδια για 4 ώρες, ώστε να υπάρχει ελεύθερη διέλευση οχημάτων.

Άνοιξαν οι παράδρομοι στον Μπράλο - Μένουν οι ουρές των αυτοκινήτων

Εντωμεταξύ, στην απόσυρση των τρακτέρ τους από τους παράδρομους στην περιοχή του Μπράλου προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης οι αγρότες, με αποτέλεσμα, πλέον, η κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω του βοηθητικού οδικού δικτύου. Τα τρακτέρ παραμένουν στο σημείο, κρατώντας κλειστό το εθνικό δίκτυο.

Ωστόσο, ουρές πολλών χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στους εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους που συγκλίνουν στον κόμβο του Μπράλου, στο 203ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Η Τροχαία είχε ακινητοποιήσει τα οχήματα σε διάφορα σημεία, είτε στον άξονα Λαμίας-Αθηνών πριν και μετά το σημείο του αποκλεισμού, είτε στον Ε65, είτε στον δρόμο Λαμίας - Άμφισσας προς Ρίο-Αντίρριο ή στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών.

Σύμφωνα με αξιωματικούς της Τροχαίας, «θα χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία».

Υπενθυμίζεται πως οι αγρότες έχουν παραγγείλει καθημερινό αποκλεισμό όλων των διαβάσεων στην περιοχή του Μπράλου έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα.

Στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας.

Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό, μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας και Βάρδας της Ηλείας.

Επίσης, κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας, έως τον κόμβο της Οβρυάς, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.