Αδ. Γεωργιάδης: Δεν αμφισβητώ ότι ο κ. Ρούτσι κάνει απεργία πείνας - Τα σκάνδαλα δεν είναι αποκλειστικά ελληνικά

Στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται στην 17η ημέρα απεργίας πείνας, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δεν αμφισβητώ ότι ο Ρούτσι κάνει απεργία πείνας για λόγους που ο ίδιος θεωρεί σημαντικούς. Ωστόσο, οι γιατροί πρέπει να τον εξετάσουν η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη», σημείωσε υπουργός με έμφαση και πρόσθεσε ότι «το ΕΚΑΒ έχει ειδικό ρόλο και θεσμική αποστολή, δεν πάει πουθενά για να “εκφοβίσει”, αλλά για να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία του πολίτη».

Ο υπουργός είπε στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ ακόμα ότι εστάλη σταθμός του ΕΚΑΒ κοντά του, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση αν επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Επιπλέον, όπως ανέφερε υπήρξε επίσημη ενημέρωση από το ΕΚΑΒ ότι ο ίδιος αρνήθηκε εξέταση και ότι αργότερα, ο ίδιος διέψευσε ότι δέχθηκε ιατρική φροντίδα.

«Έχω ενημερωθεί από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ ότι ο κ. Ρούτσι δηλώνει πως έχει “δικό του γιατρό”. Οφείλω να πω ξεκάθαρα ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον γιατρό του», σημείωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Αν αρνείται τη φροντίδα από το κράτος επειδή έχει δασκαλευτεί να το κάνει, τότε όσοι τον έχουν επηρεάσει ή καθοδηγήσει φέρουν ποινική ευθύνη αν του συμβεί κάτι» είπε και συμπλήρωσε: «Ας είμαστε σαφείς: Αν πάθει κάτι ο Ρούτσι, και αποδειχθεί ότι είχε καθοδήγηση να αρνηθεί τη φροντίδα, τότε οι καθοδηγητές του θα λογοδοτήσουν νομικά. Δεν θα επιτρέψουμε να εργαλειοποιείται η ανθρώπινη ζωή για πολιτικά παιχνίδια».

Καταλήγοντας, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε: «Το κράτος έκανε το καθήκον του. Η ευθύνη τώρα βαραίνει όσους εμποδίζουν την πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα, και τους καλώ να σταματήσουν άμεσα».

Ηλεκτρονικά Ραντεβού και Ψηφιακός Βοηθός Υγείας

Χθες στην πρώτη ημέρα λειτουργίας της ηλεκτρική πλατφόρμας έγιναν 162.420 τηλεφωνήματα, ενώ 53.000 ραντεβού κλείστηκαν μέσα σε μία μέρα. Προστέθηκαν επιπλέον τηλεφωνήτριες για να καλυφθεί η ζήτηση.

Επίσης ανακοίνωσε ότι σε δύο εβδομάδες, θα παρουσιαστεί ψηφιακός βοηθός υγείας μέσω του οποίου ο πολίτης θα πατάει ένα κουμπί στο myHealth και το ραντεβού θα κλείνεται αυτόματα, διευκολύνοντας τη διαδικασία.

Για διαφθορά, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ερωτηθείς σχετικά με τις τοποθετήσεις της Εισαγγελέως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, για την ανάγκη διαφάνειας και ελέγχου σε κράτη-μέλη της ΕΕ ο υπουργός σχολίασε: «Σκάνδαλα διαφθοράς και κακοδιοίκησης δεν είναι φαινόμενα αποκλειστικά ελληνικά. Συμβαίνουν σε πολλές χώρες, ακόμα και στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα είναι πώς ανταποκρίνεται ένα κράτος, όχι αν υπάρχουν σκιές».

Σχετικά με το άρθρο 86 του Συντάγματος, που αφορά την ποινική ευθύνη υπουργών, και την αντίθεσή του με το ευρωπαϊκό δίκαιο είπε ότι: «αν υπάρξει πράγματι ευρωπαϊκή νομολογία ή σύσταση που έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 86, θα εξεταστεί με προσοχή. Όμως, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, η κα. Κοβέσι δεν έχει δικαιοδοσία στο Σύνταγμα της Ελλάδας. Η πρόταση για την αναθεώρησή του έχει ήδη γίνει από τον πρωθυπουργό. Η βούληση για αλλαγή είναι δεδομένη».

Σχετικά με τη σύμβαση 717, ο Υπουργός ανέφερε: «Ο Κώστας Καραμανλής είχε καταλάβει εγκαίρως ότι η σύμβαση δεν προχωρούσε, και είχε καταβάλει προσπάθειες να την ξεμπλοκάρει. Δυστυχώς, η γραφειοκρατία και πολιτικά συμφέροντα στάθηκαν εμπόδιο».