«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

To ΠΑΣΟΚ εγκλωβίστηκε μόνο του με αφορμή την απάντηση σε ένα ερώτημα που κανένας δεν του είχε βάλει. Ξαφνικά ο Ν. Ανδρουλάκης στην Δ.Ε.Θ θεώρησε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα κυβερνήσει ποτέ με την Ν.Δ.

Αυτό ήταν. Από την μια ο Χ. Δούκας άρχισε να ζητάει αυτό να αποτελέσει και ψήφισμα του Συνεδρίου αλλά από την άλλη προέκυπτε εύλογο το ερώτημα: ΟΚ και τότε με ποιους θα κυβερνήσεις; Με τον ΣΥΡΙΖΑ του 4%-5%, τη ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ του 1%-1.2% που αποσυντίθεται πια ή με τον Α. Τσίπρα που θα φτιάξει κόμμα εξαφανίζοντας τα δύο προηγούμενα κόμματα και ασφαλώς θα θέλει να είναι ο ηγέτης της στρατιάς των ηττημένων;

Παγιδεύτηκε το ΠΑΣΟΚ και συζητάει άνευ αντικειμένου, αφού Κυβέρνηση δεν σχηματίζεται χωρίς το πρώτο κόμμα και αυτήν τη στιγμή Ν.Δ. προηγείται στην εκτίμηση ψήφου 16%-18%.

Παγιδεύτηκε και ολοκλήρωσε ένα Συνέδριο στο οποίο δεν συζήτησε κανένα θέμα φυσιογνωμίας, χαρακτήρα, κατευθύνσεων, έδειξε αδυναμία να «ανοίξει τα φτερά του», ενώ η Ν.Δ. φαίνεται να εισπράτει το 11%-12% των δυνάμεων των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, που κατά 20% θεωρεί καταλληλότερο για Πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη. Στην γωνία δε περιμένουν και οι Τσίπρας, Καρυστιανού.

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).