«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

Δεν ευνοεί τον Α. Τσίπρα η κατάσταση. Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο σαν ο Πολιτικός που θα ανατρέψει τα πάντα στους συσχετισμούς και θα κοιτάξει στα ίσα τον Κ. Μητσοτάκη.

Ωστόσο η πορεία από τότε δεν δείχνει κάποια δυναμική. Η δυνητική ψήφος του ( πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα Τσίπρα) τον Δεκέμβριο βρισκόταν στο 17.1% και τον Μάρτιο στο 14.8%, με το πολύ πιθανό να κινείται εκεί στο 7%-8%.

Το rebranding δεν φαίνεται να πέτυχε και τίποτα, ο χώρος του Κέντρου έμεινε ασυγκίνητος, ενώ η επικοινωνιακή καταιγίδα με αφορμή το βιβλίο του έφερε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της δυνητικής ψήφου.

Τώρα δείχνει να καθυστερεί και αυτό να δημιουργεί ερωτήματα και αναστολές, να περιμένει την πορεία του « κόμματος Καρυστιανού», ίσως και τις διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ, αλλά υπάρχει ασάφεια γύρω από τα περίφημα νέα πρόσωπα που θα εμφάνιζε, και το νέο κόμμα που θα είχε νέο αφήγημα.

Έτσι από ανατροπέας των συσχετισμών, δείχνει να πρέπει να δώσει μάχη με άλλους δύο για τη δεύτερη θέση και μάλιστα με μικρό διψήφιο. Δεν το λες και δυναμικό come back.

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).