Τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου - έκτη από το 2022 - ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Ο νέος κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μηνιαίως, καταγράφοντας αύξηση 40 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, που αντιστοιχεί σε σχεδόν μισό μισθό ετησίως, ή πάνω από 3.780 ευρώ συνολικά. Η σωρευτική πρόοδος από το 2019 ανέρχεται σε 41,5%.
Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η νέα αύξηση δεν περιορίζεται στον κατώτατο μισθό, αλλά επηρεάζει ανοδικά και τις τριετίες, τα μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο και τα επιδόματα. Στόχος της κυβέρνησης για το 2027 είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.500 ευρώ, ενώ ο βασικός μισθός θα διαμορφωθεί στα 950 ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στην Ελλάδα οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.
Το Υπουργείο Εργασίας έχει προγραμματίσει αναλυτική συνέντευξη τύπου στις 15:00, όπου θα παρουσιαστούν λεπτομέρειες και παραδείγματα εφαρμογής των νέων μέτρων.
Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι, σε τόσο σύνθετη διεθνή συγκυρία, η εθνική ισχύς που εκπέμπεται πέραν των συνόρων πρέπει να στηρίζεται στην εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. «Η δύναμη», τόνισε, «είναι να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα που αλλάζουν τον κόσμο, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου».
Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συζητήθηκαν, εκτός από το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού, οι διεθνείς εξελίξεις, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως και το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Επίσης παρουσιάστηκαν νομοσχέδια από τα υπουργεία Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Τα θέματα στην ατζέντα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:
- Ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις,
- Εισήγηση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με τον καθορισμό του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου για το έτος 2026,
- Εισήγηση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης και βεβαίωσης οροσήμων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως τις 31 Αυγούστου 2026,
- Παρουσίαση από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο,
- Παρουσίαση από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς,
- Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2023/2225 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης με καταναλωτές και 2023/2673 σχετικά με τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως,
- Παρουσίαση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Κανονισμού 2024/1309 σχετικά με τα μέτρα μείωσης του κόστους ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Gigabit,
- Παρουσίαση από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη ερανιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου.