Η συμμορία των τυμβωρύχων

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι πλέον υπάρχει στην ελληνική κοινωνία μια σημαντική μερίδα πολιτικάντηδων και αντισυστημικών πολιτικών που αδιαφορούν για τους υπαίτιους του τραγικού δυστυχήματος και την τιμωρία τους. Αδιαφορούν επίσης για τις αβελτηρίες και τις αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης και του πελατειακού κράτους, που ευθύνονται για το δυστύχημα και των οποίων η διόρθωση θα μειώσει τις πιθανότητες επανάληψής του.

Το ενδιαφέρον τους περιορίζεται μόνο στο πώς θα αποκομίσουν πολιτικάντικα οφέλη, εκμεταλλευόμενοι τη δημόσια οργή, προκειμένου να έρθουν εγγύτερα στη νομή των προνομίων διαχείρισης του κρατικού κορβανά.

Στην αρχή βομβάρδισαν την κοινή γνώμη με απίθανα σενάρια περί ύπαρξης ξυλολίων και άλλων εύφλεκτων υγρών που, δήθεν, μεταφέρονταν λαθραία με ενοχή της κυβέρνησης και υπαλλήλων του ΟΣΕ.

Στη συνέχεια, βομβάρδιζαν τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές με πλήθος απίθανων στοιχείων, η εξέταση των οποίων θα απαιτούσε δεκαετίες διερεύνησης, ώστε η δίκη να μην γίνει ποτέ και να μην αποδοθούν ευθύνες. Έτσι, θα μπορούν μέχρι τις επόμενες εκλογές να κατηγορούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, κερδίζοντας ψήφους και τα υλικά οφέλη που αυτές συνεπάγονται.

Έπειτα, ζητούσαν εκταφές με απεργίες πείνας και, όταν έλαβαν τις σχετικές άδειες, ανέκρουσαν πρύμναν, προτάσσοντας άλλα αιτήματα.

Την ημέρα που ξεκίνησε η δίκη, την περασμένη Δευτέρα, ανακάλυψαν ότι οι αίθουσες χωρητικότητας 450 ατόμων δεν είναι επαρκείς, καθώς μόνο οι συνήγοροι και οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 300 άτομα.

Οι δίκες, όμως, γίνονται σε αίθουσες και όχι σε γήπεδα, όπου η εξέδρα οχλαγωγεί για να τρομοκρατεί τους δικαστές. Εμβληματικές δίκες στην ιστορία της χώρας, όπως η δίκη της Χούντας και η Δίκη των Έξι, πραγματοποιήθηκαν σε μικρότερες αίθουσες.

Το γεγονός ότι την πρώτη ημέρα δεν υπήρξε έλεγχος στους εισερχόμενους και αυστηρή χωροθέτηση των θέσεων, ώστε οι περίεργοι να μην καταλάβουν τις θέσεις των συνηγόρων, αποτελεί αδυναμία οργάνωσης των αρμοδίων φορέων. Ωστόσο, είναι κάτι που μπορεί εύκολα να διορθωθεί ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η δίκη.

Η απαίτηση αναβολής, με αποχή των συνηγόρων και άλλα νομικά τεχνάσματα, αποτελεί προσβολή για τους νεκρούς και παρεμπόδιση της απονομής δικαιοσύνης.

Το γεγονός ότι μεταξύ αυτών κάποιοι γονείς επιχειρούν να αποκομίσουν πολιτικά και άλλα συναφή οφέλη, εκμεταλλευόμενοι τα παιδιά τους, θα έπρεπε — εκτός από ηθικό παράπτωμα και δείγμα ηθικής εξαχρείωσης — να έχει και νομικές συνέπειες.

Αρκετά με τους τυμβωρύχους των αθώων θυμάτων του πελατειακού κράτους, των τεμπέληδων και ανίκανων «πελατών» του.



📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Εορτή 25η Μαρτίου

Καλημέρα,

Αφορμή της επικοινωνίας αυτής είναι η σχολική εορτή της 25 Μαρτίου στο σχολείο του γιού μου που παρακολούθησα σήμερα. Είναι μαθητής της έκτης που αναλαμβάνει πάντα την "πιο σημαντική" ετήσια γιορτή.

Ο διευθυντής θεώρησε κατάλληλο βήμα την γιορτή για πολιτική διαπαιδαγώγηση. Στην εισαγωγική ομιλία του μας είπε την άποψή του για του κρατικούς πόρους, ότι πρέπει να πηγαίνουν στην υγεία και στην παιδεία και όχι σε εξοπλισμούς. Αλλά αυτό ήταν μικρό ατόπημα.

Μου έλεγε ο γιός μου ότι η γιορτή είναι κυρίως ένας ρόλος και αφού δεν έτυχε αυτό το ρόλο θα πει μόνο 2 προτάσεις όπως και οι περισσότεροι μαθητές. Προσπαθούσα να τον διαψεύσω ότι δεν θα είναι ακριβώς έτσι και απλά σου φαίνεται και δεν μπορεί όλοι οι ρόλοι να είναι το ίδιο σημαντικοί για να βγει το θεατρικό και άλλα τέτοια λογικά και γενικά επιχειρήματα.

Τελικά ο γιός μου είχε δίκιο. Προσαρμόστηκε όλη η γιορτή ώστε να χωρέσει ο βασικός ρόλος που ήταν ο Κολοκοτρώνης από το αντιδικτατορικό έργο του Καμπανέλλη "Το μεγάλο μας τσίρκο". Που μας προτρέπει μέσω του ομιλητή που είναι το άγαλμα του Κολοκοτρώνη να έχουμε μάτια και στο πίσω μέρος του κεφαλιού για να βλέπουμε αυτούς που θέλουν να μας εκμεταλλευτούν και άλλα τέτοια σχετικά με την εθνική απελευθέρωση... Στην γιορτή της 25ης Μαρτίου για να περάσει τα πολιτικά μηνύματα του ο διευθυντής! Μια γιορτή εθνικής μνήμης που όχι μόνο εργαλειοποιείται αλλά αυτό γίνεται και εις βάρος της συμμετοχής και χαράς των μαθητών. Απαράδεκτος. Και αυτός ο άνθρωπος είναι διευθυντής σε δημόσιο δημοτικό σχολείο!!!

Το δημοτικό σχολείο είναι το 41ο Πατρών. Το αφήνω στην ευχέρεια σας αν θέλετε να το δημοσιεύσετε.

Μετά τιμής,

Σ.Κ.

