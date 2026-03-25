«Αγανακτισμένοι» στο Σύνταγμα, «αγανακτισμένοι» και στη Λάρισα

Υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες οι μονίμως θυμωμένοι. Αυτοί που μαλώνουν με όλους και πρώτα - πρώτα με τον εαυτό τους. Είναι μια χωριστή κατηγορία, με πολλαπλές πολιτικές εκφράσεις. Συνήθως όλοι αυτοί στις εκλογές κάθονται στο σπίτι τους. Στην Ελλάδα μας προέκυψαν οι αγανακτισμένοι κατά του πρώτου μνημονίου καθώς είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται και τη ζωή τους να γίνεται πιο δύσκολη. Η αγανάκτησή τους ήταν αυθόρμητη, γι αυτό και δεν έβαλα εισαγωγικά.

Πολύ γρήγορα όμως επέπεσαν επάνω τους οι καθοδηγητές σύμπασας της Αριστεράς και οι Χρυσαυγίτες, καθώς τα δύο άκρα δεν μπορούσαν να μην εκμεταλλευτούν πολιτικά ένα τόσο μεγάλο πλήθος. Έκτοτε η «αγανάκτηση» έγινε ένα εμπόρευμα που διακινούν οι επιτήδειοι σε κάθε περίπτωση. Έτσι εμφανίστηκαν οι επαγγελματίες «αγανακτισμένοι» που περιφέρουν την πραμάτεια τους όπου υπάρχει πόνος, πρόσφορος για πολιτική εκμετάλλευση.

Φυσικά η τραγωδία στο Μάτι με τους 106 νεκρούς δεν άγγιξε τους «αγανακτισμένους» διότι συνέβη με κυβέρνηση της Αριστεράς. Τότε έλεγαν πως «στο μυαλό μας πάντα φταίει ο άλλος, ποτέ εμείς». Ήταν επόμενο, με τέτοια προσέγγιση, η «αγανάκτηση» να κατασταλεί, να μην εκδηλωθεί, ακόμα και στη δίκη των υπευθύνων. Δεν εμφανίστηκε ο πληθωρικός Κουτσούμπας με την κουστωδία του ούτε οι Ρουβίκωνες, ούτε οι φοιτητικοί σύλλογοι έξω από το δικαστήριο.

Προχθές στη δίκη της Λάρισας το κλίμα ήταν διαφορετικό και δεν μπορούσε να ήταν αλλιώς. Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι από τις προηγούμενες μέρες σε μια άλλη δίκη που διεξαγόταν για τα βίντεο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Ήταν η πρόβα τζενεράλε για την πρεμιέρα της κύριας δίκης της τραγωδίας των Τεμπών.

Άλλωστε, το κλίμα το πυροδότησε η νεοσσός της πολιτικής η οποία προχθές δήλωσε πως: « Δεν υπάρχει πρόθεση να βγει η αλήθεια στο φως και να αποκαλυφθούν οι ένοχοι». Ό εστί μεθερμηνευόμενο πως η κυρία γνωρίζει τους ενόχους, αλλά η θεσμοθετημένη Ελληνική Δικαιοσύνη θα τους καλύψει. Αν δεν το έχετε αντιληφθεί, έχει αναγορεύσει τον εαυτό της σε εθνικό δικαστή, που θα πρέπει τις αποφάσεις του όλοι να σεβόμαστε. Έχει ξεφύγει εντελώς!

Τα υπό καθοδήγηση έκτροπα - τα οποία οφειλόταν και στην κακή οργάνωση της πρεμιέρας - υποχρέωσαν τον Άρειο Πάγο να παρέμβει μιλώντας για αυτούς που, χωρίς να είναι διάδικοι, απειλούσαν τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των δικαστών. Ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρακάτω σημείο της ίδιας ανακοίνωσης: « Το γεγονός ότι ορισμένοι καταγγέλλοντες την καθυστέρηση της δίκης ήταν ταυτόχρονα και προκαλούντες, αυτό δεν αποτελεί σύμπτωση.»

Μα, τίποτα στην πολιτική διάσταση της τραγωδίας των Τεμπών δεν είναι συμπτωματικό. Από τα χαμένα βαγόνια, τους επί πλέον νεκρούς, τα ξυλόλια και τον λαθρέμπορο - μηχανοδηγό, μέχρι τα όπλα του ΝΑΤΟ, όλα αυτά υπακούνε σε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Την φθορά και την ανατροπή της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης που έχει ενοχλήσει πολύ κόσμο, τόσο μέσα στην Ελλάδα, όσο και στον διεθνή περίγυρο, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχει πάρει.

Η διεξαγωγή της δίκης χαλνά όλα αυτά τα σχέδια, οπότε ξετυλίγεται το σχέδιο της πλήρους απαξίωσης της. Τίποτα δεν είναι τυχαίο!