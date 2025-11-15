ΥΠΟΙΚ Κίνας: Στόχος η ενίσχυση της δημοσιονομικής πολιτικής μέσα στην επόμενη πενταετία

Η Κίνα θα ενισχύσει τη δημοσιονομική πολιτική τα επόμενα πέντε χρόνια, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της χώρας το Σάββατο σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο υπουργός Οικονομικών Φόαν Λαν δήλωσε ότι η χώρα θα ενισχύσει την αντικυκλική και διακυκλική ρύθμιση και θα καθορίσει το ποσοστό του ελλείμματος ως προς το ΑΕΠ και το μέγεθος του δημόσιου δανεισμού, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες συνθήκες.

Η Κίνα θα χρησιμοποιήσει επίσης εργαλεία όπως ο προϋπολογισμός, η φορολογία, τα κρατικά ομόλογα και οι μεταβιβάσεις πληρωμών, και θα παρέχει συνεχή υποστήριξη στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, δήλωσε ο Λαν.

Σε διεθνές επίπεδο, το εξωτερικό περιβάλλον είναι ασταθές και αβέβαιο, και ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων χωρών γίνεται όλο και πιο περίπλοκος και έντονος, δήλωσε ο Λαν, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες χώρες ή στη εμπορική διαμάχη της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η υποστήριξη θα αυξηθεί σε τομείς όπως το σύγχρονο βιομηχανικό σύστημα, η επιστήμη και η τεχνολογία, η εκπαίδευση και η κοινωνική ασφάλιση, δήλωσε ο υπουργός.

Οι δημοσιονομικές επιδοτήσεις θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών, δήλωσε ο Λαν.

Η Κίνα θα κάνει επίσης συντονισμένη χρήση των ειδικών ομολόγων των τοπικών κυβερνήσεων και των εξαιρετικά μακροπρόθεσμων ειδικών κρατικών ομολόγων, βελτιστοποιώντας παράλληλα την κατεύθυνση των κυβερνητικών επενδύσεων.