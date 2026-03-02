ΥΠΕΘΟ για κρίση στη Μέση Ανατολή: Η ελληνική οικονομία έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της σε εξωγενείς κρίσεις

«Το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο και ο ευρωπαϊκός κανόνας δαπανών αποτελούν εγγύηση για τη συνέχεια του οικονομικού προγραμματισμού, ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες», τονίζουν σήμερα πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σχολιάζοντας την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρουν, το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί με ψυχραιμία -αλλά και αυξημένη επαγρύπνηση- τις εξελίξεις.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι «η ελληνική οικονομία έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις». Προς το παρόν, η αντίδραση των διεθνών αγορών κρίνεται ως συγκρατημένη, με την τιμή του αργού πετρελαίου να κινείται στα 80 δολάρια ανά βαρέλι. Άλλωστε, όπως υπογραμμίζουν, «αντίστοιχα δυσμενή σενάρια έχουν ήδη ενσωματωθεί ως σενάρια ευαισθησίας στον προϋπολογισμό για το 2026», με την εκτίμηση να παραμένει ότι ενδεχόμενη αρνητική επίδραση θα είναι διαχειρίσιμη. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το εύρος των τελικών επιπτώσεων θα κριθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης.

«Το υπουργείο διαθέτει τόσο τα δημοσιονομικά όσο και τα θεσμικά εργαλεία για να παρέμβει, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο», προκειμένου να θωρακίσει την πραγματική οικονομία, σημειώνουν οι πηγές του ΥΠΕΘΟΟ, τονίζοντας, όμως, ότι «προς το παρόν βρισκόμαστε ακόμη σε σημαντική απόσταση από ένα τέτοιο ενδεχόμενο».