Ξ. Μπαραλιάκος: Ο Προϋπολογισμός του 2026 έχει μια καθαρά μεταρρυθμιστική ταυτότητα

«Ο Προϋπολογισμός του 2026 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με στοχευμένες πολιτικές, που διαμορφώνει μια πιο αποτελεσματική οικονομία, ένα κράτος πιο αποτελεσματικό και μια κοινωνία πιο δίκαιη» τόνισε ο πρώτος ειδικός εισηγητής της ΝΔ, Ξενοφώντας Μπαραλιάκος, κατά την τοποθέτησή του στην συζήτηση του Προϋπολογισμού για το 2026, στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Μπαραλιάκος υπογράμμισε πως «η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, σε ένα από τους πιο καθοριστικούς θεσμούς της Ευρωζώνης, είναι μια εξέλιξη υψηλής σημασίας για την Ελλάδα, που επιβραβεύει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ τα τελευταία εξήμισι χρόνια και αντανακλά της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας μας».

Ο Προϋπολογισμός του 2026, είπε ο ειδικός εισηγητής της ΝΔ, έχει για μια καθαρά μεταρρυθμιστική ταυτότητα, περισσότερο από οποιοδήποτε προηγούμενο. «Ενσωματώνει μόνιμες παρεμβάσεις που αναβαθμίσουν το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας μας, ενώ παράλληλα συνεχίζει να στηρίζει όσους βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη, αντιμετωπίζοντας με συνέπεια τις προκλήσεις του δημογραφικού και στεγαστικού προβλήματος»

Ο βουλευτής της ΝΔ, ανέφερε ότι «ο Προϋπολογισμός αυτός έχει ξεκάθαρο προσανατολισμό ενίσχυσης της μεσαίας τάξης, των οικογενειών με παιδιά και των νέων, θωρακίζει την περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές, ενδυναμώνοντας καίριους τομείς όπως είναι η Υγεία, η 'Αμυνα, η κοινωνική προστασία, η υλοποίηση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, δημιουργώντας σταθερές βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο κ. Μπαραλιάκος ανέφερε ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 δίνει μια αισιόδοξη απάντηση με στοχευμένες επιλογές της κυβέρνησης, στο μεγάλο διακύβευμα για την σύγκλιση της χώρας μας με την Ευρώπη. Για το 2026, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει την δυναμική που έχει ήδη, παρά την επιβάρυνση του διεθνούς περιβάλλοντος από γεωπολιτικές εντάσεις, από τις μεταβαλλόμενες τάσεις στο εμπόριο και στην ενέργεια, αλλά και τις πολλές εστίες γεωπολιτικής και διεθνούς δημοσιονομικής αστάθειας των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η οικονομία της Ελλάδας είπε «αναμένεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά να έχει υπερ - αποδόσεις έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης». Μεταξύ άλλων, ο κ. Μπαραλιάκος σημείωσε ότι από το 2019, το ΑΕΠ αυξάνεται με τριπλάσιους ρυθμούς. Η αύξηση των επενδύσεων είναι ο βασικός πυλώνας μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Οι επενδύσεις για το 2026 προβλέπονται στο 17,5%. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι και πάλι πολύ μεγαλύτερο. Εντατικοποιούνται οι απορροφητικότητες των ευρωπαϊκών πόρων. Η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει ακόμα μισή μονάδα φτάνοντας στα επίπεδα του 2008. Το 2026, το σύνολο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας αυξάνεται κατά 4,4% ενώ ο μέσος ονομαστικός μισθός κατά 3,7%.

Ο κ. Μπαραλιάκος αναγνώρισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, λέγοντας ότι γίνονται και θα γίνουν βήματα και το 2026, με αυξήσεις σε αποδοχές και εντατικοποίηση των ελέγχων.

Ο ειδικός εισηγητής της ΝΔ, αναπτύσσοντας τους κρίσιμους δείκτες του Προϋπολογισμού, κατέληξε λέγοντας ότι αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με στοχευμένες πολιτικές διαμορφώνοντας «μια πιο αποτελεσματική οικονομία, ένα κράτος πιο αποτελεσματικό και μια κοινωνία πιο δίκαιη».