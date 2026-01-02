ΤτΕ: Αυξήθηκαν καταθέσεις και δάνεια τον Νοέμβριο

Αύξηση κατά 941 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2025, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα το συνολικό υπόλοιπό τους να διαμορφωθεί στα 152,4 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα οι καταθέσεις είχαν αυξηθεί κατά 196 εκατ. ευρώ. Έτσι, το Νοέμβριο ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 3,6% από 3,4% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Επίσης, αύξηση κατά 90 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2025, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 2,332 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 8,7% από 12,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 107 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 2,308 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 17 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 24 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικά κατέγραψαν αύξηση κατά 1,032 δισ. ευρώ έναντι μείωσης κατά 2,137 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 4,9% από 5,6% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, αύξηση κατά 485 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2025, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 448 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 12,8% από 18,7% τον προηγούμενο μήνα.

Τα δάνεια

Στο σκέλος των χορηγήσεων, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Νοέμβριο του 2025, ήταν θετική κατά 1,167 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,377 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 9,9% από 11,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 9,6% από 11,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 697 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,030 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 12,3% από 9,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 470 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 348 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Θετική επίσης κατά 139 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Νοέμβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 27 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους αυξήθηκε στο 2,0% από 1,7% τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 7,2% από 7,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1,303 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.38 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, όσον αφορά στη χρηματοδότηση του Δημοσίου, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Νοέμβριο του 2025, ήταν θετική κατά 524 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 317 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 1,4% από 1,5% τον προηγούμενο μήνα.

