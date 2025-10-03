Τουρκία: Ο πληθωρισμός εκτοξεύεται στο 33,3% τον Σεπτέμβριο - Τέλος η 15μηνη πτωτική τάση

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία αυξήθηκε στο 33,29% τον Σεπτέμβριο, καθώς η μηνιαία αύξηση των τιμών καταναλωτή ανήλθε στο 3,23%, διακόπτοντας την 15μηνη αδιάλειπτη πτωτική τάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία, TurkStat.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε ετήσια βάση καταγράφηκαν στην εκπαίδευση (+66,1%), στη στέγαση (+51,36%), στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (+36,06%), σύμφωνα με τα στοιχεία της TurkStat.

Οι χαμηλότερες αυξήσεις τιμών σημειώθηκαν στην ένδυση και υπόδηση (+9,8%), στις επικοινωνίες (+23,2%) και στα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (+24,49%).

Η TurkStat επεσήμανε ότι οι τρεις κύριες κατηγορίες δαπανών με τη μεγαλύτερη βαρύτητα ήταν: Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά με αύξηση 36,06%, οι μεταφορές με 25,3% και η στέγαση με 51,36%.

«Η συμβολή αυτών των βασικών ομάδων στη συνολική ετήσια μεταβολή ήταν 8,60% για τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, 4,15% για τις μεταφορές και 7,85% για τη στέγαση», ανέφερε η υπηρεσία.

Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,23% τον Σεπτέμβριο, από 2,04% τον Αύγουστο, επίσης υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς για 2,6%.

Η άνοδος του ετήσιου πληθωρισμού σηματοδότησε το τέλος μιας συνεχούς πτωτικής πορείας 15 μηνών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της TurkStat.