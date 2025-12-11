Θα ψηφίσω Πιερρακάκη, δήλωσε ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup - Αντίστροφη μέτρηση για τον νέο πρόεδρο

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την εκλογή του νέου προέδρου του Eurogroup, θέση που διεκδικούν ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών, Βίνσεν βαν Πέτεγκεμ.

Παράλληλα, η Γερμανία θα στηρίξει τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη για τη θέση του προέδρου του Eurogroup, δήλωσε την Πέμπτη από τις Βρυξέλλες ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαιλ.

Λίγο πριν την έναρξη του Eurogroup, ο Λ. Κλινγκμπάιλ ανέφερε ότι είχε ξεχωριστές συνομιλίες τόσο με τον Βέλγο υποψήφιο, Βαν Πέτεγκεμ, όσο και με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών και ξεκαθάρισε πως, σε συντονισμό με την καγκελαρία, η Γερμανία θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα, Κυριάκου Πιερρακάκη.

«Κατέστησα σαφές, στις προσωπικές συνομιλίες που είχα τόσο με τον Βέλγο όσο και με τον Έλληνα συνάδελφό μου, ότι σήμερα, ως Γερμανός υπουργός Οικονομικών και σε συντονισμό με την Καγκελαρία, θα ψηφίσω υπέρ του Έλληνα συναδέλφου. Και του ευχόμαστε καλή επιτυχία, ώστε να εκλεγεί σήμερα νέος πρόεδρος του Eurogroup», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών.

Η στήριξη της Γερμανίας θεωρείται κρίσιμη στη διαδικασία εκλογής που πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Το Βερολίνο πιέζει έντονα για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο Βέλγιο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η στήριξη της Ουκρανίας — ένα ζήτημα που επηρεάζει τις ευρύτερες ευρωπαϊκές ισορροπίες και τη σημερινή ψηφοφορία.

Σημειώνεται ότι, η σημερινή συνεδρίαση στις Βρυξέλλες δεν είναι μια τυπική σύναξη υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, αλλά η διαδικασία ανάδειξης του νέου Προέδρου του Eurogroup – μιας θέσης με ισχυρό πολιτικό και θεσμικό αποτύπωμα.

Για την ελληνική πλευρά, και ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος, η ίδια η υποψηφιότητα έχει βαρύνουσα σημασία. Σχεδόν μία δεκαετία μετά τα capital controls, τις σκληρές διαπραγματεύσεις των μνημονίων και το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ, ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών δεν βρίσκεται πλέον στη θέση του «ελεγχόμενου», αλλά διεκδικεί την προεδρία ενός από τους κεντρικότερους θεσμούς της Ευρωζώνης.

Η διαδρομή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο υπουργείο Οικονομικών είναι σύντομη – μόλις εννέα μήνες – ωστόσο συνοδεύεται από ένα πολιτικό και οικονομικό αφήγημα που βρίσκει ευήκοα ώτα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ταχύτατη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και ένας προϋπολογισμός που δεν θυμίζει πλέον χώρα «υπό επιτήρηση», συνθέτουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η υποψηφιότητά του.

Δεν περνά απαρατήρητο, άλλωστε, ότι σχεδόν ταυτόχρονα με την εκλογική διαδικασία στο Eurogroup ξεκινά και η συζήτηση του ελληνικού προϋπολογισμού στη Βουλή, προσδίδοντας έναν έντονο συμβολισμό στη συγκυρία: η Ελλάδα αξιολογείται πλέον όχι μόνο εντός συνόρων αλλά και στο ευρωπαϊκό κέντρο αποφάσεων.

Πού θα κριθεί η μάχη

Η συνεδρίαση του Eurogroup ξεκινά το απόγευμα με θέματα που αφορούν τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την Ευρωζώνη και την αξιολόγηση των κρατικών προϋπολογισμών. Η εκλογή Προέδρου έρχεται τρίτη στην ημερήσια διάταξη, με τις πρώτες ενδείξεις να αναμένονται νωρίς το βράδυ.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και απαιτεί απλή πλειοψηφία: 11 από τους 20 υπουργούς Οικονομικών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα στον πρώτο γύρο, η διαδικασία επαναλαμβάνεται, με τη δυνατότητα αποχώρησης υποψηφίων – σενάριο που θεωρείται μάλλον απίθανο στην παρούσα αναμέτρηση.

Οι πολιτικοί συσχετισμοί καθιστούν την έκβαση σύνθετη. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, από το οποίο προέρχονται τόσο ο Κυριάκος Πιερρακάκης όσο και ο βασικός του αντίπαλος, αριθμεί επτά υπουργούς. Αυτό σημαίνει ότι καμία πλευρά δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στο κομματικό μπλοκ. Το ενδιαφέρον στρέφεται στους υπουργούς που προέρχονται από τη σοσιαλδημοκρατική οικογένεια, οι οποίοι επίσης αριθμούν επτά στο Eurogroup και δεν κατέβασαν δικό τους υποψήφιο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη στάση της Γερμανίας, με τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαιλ να αποτελεί έναν από τους πλέον καθοριστικούς παίκτες. Δεν είναι τυχαίο ότι το Βερολίνο ήταν από τους πρώτους σταθμούς των διεθνών επαφών του Έλληνα υπουργού.

Πάντως, τις τελευταίες εβδομάδες, η ελληνική υποψηφιότητα δομήθηκε μέσα από διαδοχικές επαφές σε ανώτατο επίπεδο. Από το Δουβλίνο και τη Ρώμη, τη Γερμανία, το Παρίσι και την Αθήνα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιχείρησε να παρουσιάσει ένα συνεκτικό όραμα για το Eurogroup της επόμενης ημέρας. Άνοιξε διαύλους επικοινωνίας μιλώντας για ενότητα, ταχύτητα αποφάσεων και έμφαση στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ως απάντηση στο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε φυσικά και το πολιτικό παρασκήνιο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με τη διπλή ιδιότητα του στελέχους του ΕΛΚ, καθώς και ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου, λειτούργησαν ως βασικοί πυλώνες στήριξης της ελληνικής προσπάθειας στις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.