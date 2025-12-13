Θ. Πετραλιάς: Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων την επόμενη 4ετία - Θα αποτελέσει στην πράξη μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου

Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων την επόμενη τετραετία σε βαθμό που ουσιαστικά συνιστά μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου, εκτιμά το οικονομικό επιτελείο, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, σε παρέμβασή του, νωρίτερα σήμερα, στη συζήτηση του Προϋπολογισμού στη Βουλή. Αφορμή για την αναφορά του υφυπουργού Οικονομικών έδωσε παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Γαβρήλου

Δεν συμμερίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ τα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη για τη δυναμική του τουρισμού. «Οι δείκτες και τα ποσά που καταγράφονται στον προϋπολογισμό του 2026 για το υπουργείο Τουρισμού είναι τα λιγότερα από κάθε άλλη χρονιά και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βαίνουν συνεχώς μειούμενα. Αυτό αποτυπώνεται και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, μείον 53% τα κονδύλια για το υπουργείο Τουρισμού, για το 2029», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος, αμέσως μετά την ομιλία της κας. Κεφαλογιάννη στην ολομέλεια όπου εξελίσσεται η συζήτηση του προϋπολογισμού.

«Για το 2026 περιμένετε και 160 εκατομμύρια από το ΤΑΑ, που ασφαλώς κινδυνεύουν διότι δεν γνωρίζουμε αν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες", είπε ο βουλευτής και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει εγκαταλείψει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι δεν τις στηρίζει στην ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση, με συνέπεια να συνθλίβονται, χωρίς καμία χρηματοδότηση από τα βασικά εργαλεία χρηματοδότησης. «Ένα σχέδιο τουρισμού που δεν είναι βιώσιμο. Προσδοκάτε μεγάλα deal κυρίως γα δημόσια τουριστικά ακίνητα, αυτό όμως δεν είναι ανάπτυξη», είπε ο κ. Γαβρήλος και τόνισε ότι αν δεν στηρίζονται οι μικρές επιχειρήσεις δεν στηρίζονται και οι τοπικές κοινωνίες.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη μαζική φυγή εργαζομένων από τον χώρο του τουρισμού, λόγω των κακών συνθηκών εργασίας και των μικρών αμοιβών. Το χειρότερο όμως είναι, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το 2025 οι μισοί Έλληνες δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές και αυτό πρόβλημα για τη χώρα, είναι πρόβλημα που αποτυπώνει την κατάσταση φτωχοποίησης που έχει επιφέρει η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Είπε επίσης ότι στο Μεσοπρόθεσμο οι επενδύσεις το 2028 είναι 0,8 και για το 2029 εκτιμώνται σε 0,9. «Αυτό δείχνει ότι όταν σταματήσει το ΤΑΑ, η χώρα χωρίς να έχει στηρίξει την παραγωγική της βάση, θα έχει πρόβλημα και ο τουρισμός είναι ένας από τους τομείς που θα μπορούσαν να στηρίξουν την προοπτική της οικονομίας μας», είπε ο κ. Γαβρήλος.

Αντίθετη εικόνα παρουσίασε όμως ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς που επισήμανε ότι στον προϋπολογισμό καταγράφεται πως «το υπουργείο Τουρισμού έχει 185 εκατομμύρια το 2025 και 238 εκατομμύρια ευρώ το 2026». Ο κ. Πετραλιάς είπε, επίσης, ότι μεγάλο κομμάτι των κονδυλίων του ΠΔΕ και του ΤΑΑ προορίζεται προφανώς και για επιχειρήσεις του Τουρισμού. «Απόδειξη είναι ότι φέτος τα τουριστικά έσοδα έχουν πάει από 21,6 δις πέρυσι, πάνω από 23,5 δις ευρώ φέτος. Ρεκόρ τουρισμού», σχολίασε ο υφυπουργός Οικονομικών. Για δε τις επενδύσεις, μετά το ΤΑΑ και το τι μέλλει γενέσθαι, θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο υφυπουργός Οικονομικών είπε ότι στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό, οι δημόσιες επενδύσεις τα έτη 2027-2029 θα συνεχίσουν να έχουν θετικό ρυθμό ανάπτυξης, «παρόλο που φεύγει από μέσα το ΤΑΑ και χωρίς να υπολογίζουμε το νέο πολυετές πρόγραμμα 2028-2034». Είπε, επίσης, ότι θα αυξηθούν και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό θα συμβεί, όπως είπε, λόγω των μεταρρυθμίσεων και μέσω του ΤΑΑ και εκτιμάται ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 12 δις ευρώ ή 45% σε τρέχουσες τιμές την επόμενη 4ετία και αυτό αποτελεί στην πράξη τον μετασχηματισμό παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας.