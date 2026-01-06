Τέλη κυκλοφορίας: Πάνω από 810.000 ιδιοκτήτες τα άφησαν απλήρωτα - Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα

Σημαντικός, αν και αναμενόμενος, παραμένει ο αριθμός των ιδιοκτητών οχημάτων που δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας, παρά τη λήξη της προθεσμίας στις 31 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τα περίπου 6,75 εκατ. οχήματα που είναι καταγεγραμμένα στο μητρώο, τέλη κυκλοφορίας πληρώθηκαν εντός προθεσμίας για 5,94 εκατ., αφήνοντας εκτός περισσότερους από 810.000 ιδιοκτήτες.

Η εικόνα αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής κοντά στο 88%, επίπεδο που κινείται σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που δείχνει ότι η «δεξαμενή» των υπόχρεων που καθυστερούν παραμένει σταθερή, παρά τις αλλαγές στο σύστημα προστίμων και την αυστηροποίηση των κανόνων.

Κλιμακωτά πρόστιμα για όσους καθυστερούν

Υπενθυμίζεται ότι, σε αντίθεση με παλαιότερα έτη, δεν προβλέφθηκε καμία παράταση για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας. Όσοι δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα επιβαρύνονται πλέον με κλιμακωτά πρόστιμα, ανάλογα με το πότε θα προχωρήσουν στην εξόφληση:

Πρόστιμο ίσο με το 25% των τελών , εφόσον η πληρωμή γίνει έως και τις 2 Φεβρουαρίου 2026 .

, εφόσον η πληρωμή γίνει έως και τις . Πρόστιμο 50% των τελών , αν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 2 Μαρτίου 2026 .

, αν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις . Πρόστιμο ισόποσο με τα τέλη κυκλοφορίας, σε περίπτωση πληρωμής από τις 3 Μαρτίου 2026 και μετά, αλλά και σε περιπτώσεις μερικής ή μη εξόφλησης.

Για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματικών οχημάτων –επιβατικά δημόσιας χρήσης (ταξί), φορτηγά και λεωφορεία– τα παραπάνω πρόστιμα εφαρμόζονται μειωμένα κατά 50%, αναγνωρίζοντας τη διαφορετική φύση της χρήσης τους.

Εξίσου αξιοσημείωτος παραμένει και ο αριθμός των οχημάτων που τέθηκαν σε ψηφιακή ακινησία. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σχεδόν 209.000 οχήματα δηλώθηκαν εκτός κυκλοφορίας, επιλογή που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να αποφύγουν την πληρωμή τελών, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα δεν κυκλοφορεί και είναι σταθμευμένο σε δηλωμένο χώρο.

Η τάση αυτή αποτυπώνει τόσο το αυξημένο κόστος διατήρησης ενός οχήματος όσο και τη μεγαλύτερη εξοικείωση των φορολογουμένων με τα ψηφιακά εργαλεία της φορολογικής διοίκησης.

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τη βελτίωση των ηλεκτρονικών διαδικασιών και τη σαφήνεια των κανόνων, ένα σταθερό ποσοστό ιδιοκτητών εξακολουθεί να καθυστερεί την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει πόσοι από τους 810.000 θα σπεύσουν να τακτοποιήσουν την οφειλή τους με μειωμένο πρόστιμο και πόσοι θα επιβαρυνθούν τελικά με το πλήρες ποσό.