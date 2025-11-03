Τέλη κυκλοφορίας: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια στο myCAR - Χωρίς αλλαγές σε σχέση με πέρυσι

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 στην πλατφόρμα myCAR της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να μπουν με τους κωδικούς τους και να κατεβάσουν τον νέο λογαριασμό, με την προθεσμία πληρωμής να λήγει στις 31.12.25.

Συγκεκριμένα, τα ποσά παραμένουν σταθερά στην πλατφόρμα myCAR, χωρίς αυξήσεις, ενώ τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν να τα πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως και 100% του ποσού.

Για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη καθορίζονται ανάλογα με τον τον κυβισμό τους. Ενδεικτικά, ένα όχημα 1.200 κ.εκ. πληρώνει 135 ευρώ, ένα 1.600 κ.εκ. 280 ευρώ και ένα 2.000 κ.εκ. 690 ευρώ. Όσον αφορά τα οχήματα που κυκλοφόρησαν από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις εκπομπές CO₂.

Για τα νεότερα οχήματα, που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, ισχύει ένα διαφορετικό σύστημα: όσα εκπέμπουν έως 122 γρ/χλμ απαλλάσσονται πλήρως, ενώ τα πιο ρυπογόνα (πάνω από 281 γρ/χλμ) καταβάλλουν 2,85 ευρώ ανά γραμμάριο.

Τα πρόστιμα για την καθυστερημένη πληρωμή είναι κλιμακωτά: 25% επί του ποσού αν τα τέλη πληρωθούν εντός Ιανουαρίου, 50% αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο και 100% από την 1η Μαρτίου και μετά. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 130 ευρώ. Έτσι, για τέλη ύψους 100 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 125 ευρώ αν καθυστερήσει έως τον Ιανουάριο, 150 ευρώ αν εξοφλήσει τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.