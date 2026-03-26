Έκτακτα μέτρα στήριξης

Στη δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους και τη στήριξη των πληττόμενων κλάδων προχώρησε η κυβέρνηση, μέσω του ΦΕΚ. Το κείμενο με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους και την προστασία πληττόμενων κλάδων της οικονομίας» περιλαμβάνει τέσσερις βασικές παρεμβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σε λειτουργία αναμένεται να τεθεί από την επόμενη εβδομάδα η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για το Fuel pass, προκειμένου οι δικαιούχοι, που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν την ενίσχυση πριν το Πάσχα, ενώ τα μέτρα είχε παρουσιάσει αναλυτικά η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών στις 23 Μαρτίου.

1. Fuel Pass 2026: Δικαιούχοι, κριτήρια και ποσά

Προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη δαπανών καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026, η οποία αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας. Τα εισοδηματικά κριτήρια βασίζονται στο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024, όπως αποτυπώθηκε στις δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2025.

Δικαιούχοι είναι:

Άγαμοι με εισόδημα έως 25.000 ευρώ

Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με εισόδημα έως 35.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 39.000 ευρώ, με αντίστοιχη προσαύξηση για κάθε επιπλέον τέκνο

Ως προς τα ποσά:

Για αυτοκίνητα (πλην μοτοσυκλετών), προβλέπεται ενίσχυση 60 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 50 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό για κατοίκους νησιών, και 50 ευρώ ή 40 ευρώ αντίστοιχα για την υπόλοιπη χώρα

Για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα, τα ποσά διαμορφώνονται σε 35 ευρώ (κάρτα) ή 30 ευρώ (λογαριασμός) για νησιωτικές περιοχές και 30 ευρώ ή 25 ευρώ αντίστοιχα για την ηπειρωτική Ελλάδα

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει ένα μόνο όχημα, το οποίο πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr με χρήση κωδικών Taxisnet ή μέσω ΚΕΠ. Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για καύσιμα, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης.

Η ισχύς της κάρτας λήγει στις 31 Ιουλίου 2026 και τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο επιστρέφεται στο Δημόσιο.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές και δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό άλλων κοινωνικών παροχών.

Το μέτρο αφορά δικαιούχους με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Επιδότηση diesel: 16 λεπτά ανά λίτρο

Για τον Απρίλιο 2026 θεσπίζεται άμεση επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Όπως ορίζεται στην ΠΝΠ, «το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε δεκαέξι (16) λεπτά του ευρώ ανά λίτρο», υπολογιζόμενο επί της προ ΦΠΑ αξίας των τιμολογίων που εκδίδουν διυλιστήρια και εισαγωγείς.

Το μέτρο καλύπτει ποσότητες που διατίθενται σε πρατήρια καυσίμων, εταιρείες εμπορίας και βιομηχανικούς καταναλωτές.

3. Επιστροφή 15% για λιπάσματα στους αγρότες

Κατ’ επάγγελμα αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα λαμβάνουν επιστροφή 15% επί της αξίας αγοράς λιπασμάτων για παραστατικά που εκδίδονται από 15 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2026.

Το μέτρο αποδίδεται στην αύξηση του κόστους λιπασμάτων λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η ενίσχυση είναι επίσης αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων προβλέπεται ανάκτηση των ποσών με τόκο, σύμφωνα με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς δυνατότητα ρύθμισης.

4. Αποζημιώσεις σε τυροκομεία Λέσβου

Θεσπίζεται ειδική αποζημίωση για επιχειρήσεις παραγωγής τυριού στη Λέσβο, που πλήττονται από την απαγόρευση διάθεσης γαλακτοκομικών λόγω κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.

Η ενίσχυση ισχύει από 15 Μαρτίου 2026 και για όσο διαρκούν οι περιορισμοί. Υπολογίζεται με βάση την αξία των τιμολογίων αγοράς γάλακτος λεσβιακής παραγωγής κατά την περίοδο απαγόρευσης και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Εξουσιοδοτήσεις και ισχύς

Σύμφωνα με την ΠΝΠ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διατηρεί τη δυνατότητα να τροποποιεί, με απόφασή του, τα χρονικά όρια εφαρμογής, τα ποσά και τα ποσοστά ενίσχυσης για τα τρία πρώτα μέτρα, εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες.

Η ΠΝΠ κατατίθεται στη Βουλή προς κύρωση και τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στις 26 Μαρτίου 2026.