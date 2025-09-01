Τ. Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέα εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς

Για το ζήτημα της ακρίβειας μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ ανακοίνωσε ότι θα έρθει σε λίγους μήνες νέα εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς για την προστασία των καταναλωτών.

«Σε λίγους μήνες θα είναι πραγματικότητα η νέα ισχυρή ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή η οποία θα προκύψει από μια αληθινή συνεννόηση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχει ψηφιακή εφαρμογή που θα μπορεί ο καταναλωτής να φωτογραφίζει και να μετράει σαν επίσημη καταγγελία και να το στέλνει στην Αρχή. Θα έχει 300 πρόσθετους ελεγκτές για να μπορούν να ανταποκρίνονται και θα επανεξετάσουμε μια σειρά από πράγματα στο θεσμικό πλαίσιο όπως ότι δεν μπορείς να κάνεις προσφορές σε προϊόν που ανατιμήσεις πριν λίγους μήνες».

«Διαπίστωσα όταν πήγα στο Υπουργείο ότι υπάρχουν σοβαρά κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και είπα ότι η λύση είναι να δημιουργήσουμε μια Αρχή ισχυρή σαν την ΑΑΔΕ» ανέφερε και υπογράμμισε ότι θα έρθει κύκλος νέων ελέγχων από εβδομάδα. Έχω δώσει εντολή για έναν κύκλο νέων ελέγχων στα σουπερμάρκετ».

«Θα δώσουμε δυνατότητα λαϊκών μόνο για παραγωγούς»

Στη συνέχεια στις δηλώσεις του στο OPEN ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο για πρωτοβουλίες «ώστε να έρθει ο χωράφι στο ράφι» όπως είπε. «Στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις των ρόλων των λαϊκών αγορών και κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να υπάρχουν περισσότεροι αγρότες και παραγωγοί στις λαϊκές αγορές. Και επειδή όντως τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχουν μπει καινούργιοι αν και δεν είναι αρμοδιότητα του υπουργείου θα ενισχύσουμε αγρότες να έρθουν στις υπάρχουσες λαϊκές αγορές και θα δώσουμε τη δυνατότητα στην Αυτοδιοίκηση να κάνει ξεχωριστές λαϊκές για τους παραγωγούς» διαμήνυσε.

«Χωρίς τη λαϊκή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να καλύψουμε και τη ζήτηση ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες με τους τουρίστες» πρόσθεσε.

«Έρχεται νέα λίστα με προϊόντα με μειωμένες τιμές»

Για νέα λίστα με προϊόντα που θα μείνουν σταθερές η μειωμένες οι τιμές ώστε να βλέπει ο πολίτες καλύτερες τιμές έκανε λόγο ο υπουργός. «Απαίτησα από τα σουπερμάρκετ να κρατήσουν τις τιμές των σχολικών σταθερές και δεσμεύτηκαν ότι θα το κάνουν και το παρακολουθούμε. Πέρσι πετύχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα και τα βασικά είδη για 4 μήνες καθώς υποχρεώθηκαν να κάνουν μια εθελοντική μείωση σε 750 κωδικούς. Τους έχω απαιτήσει την αντίστοιχη λίστα για τώρα»