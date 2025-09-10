Τ. Θεοδωρικάκος: Ενισχύεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με πολύ δίκαιο τρόπο

«Ενισχύεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με πολύ δίκαιο τρόπο, πρώτα απ' όλα για τις οικογένειες με παιδιά. Στηρίζουμε τα ελληνικά νοικοκυριά και στέλνουμε ένα μήνυμα στα νέα παιδιά ότι αξίζει να μείνουν εδώ και να υλοποιήσουν τους στόχους τους», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ στα Παραπολιτικά 90.1 FM.

Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ πως «το βασικό επιχείρημα του οικονομικού επιτελείου είναι ότι θα μειωθούν τα κρατικά έσοδα, ενώ με βάση την εμπειρία άλλων χωρών όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία που το δοκίμασαν, σε 2-3 μήνες η μείωση ενσωματώθηκε στην τιμή και δεν πέρασε στον καταναλωτή».

Ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, επισήμανε πως συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και τους ζήτησε -κατ' απαίτηση της κοινωνίας- να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές τους στα σχολικά είδη σε σχέση με πέρυσι: «Η εικόνα που έχουμε, είναι ότι τηρούν τη δέσμευσή τους. Το κάναμε για να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για τα παιδιά τους οι οικογένειες που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες».

Ερωτηθείς για την παρέμβαση ώστε να μειωθούν οι τιμές σε βασικούς κωδικούς προϊόντων όπως είχε συμβεί και πέρυσι, ο υπουργός απάντησε πως «έγιναν συναντήσεις τόσο με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ όσο και με τη βιομηχανία τροφίμων και τους ζήτησα να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα, διότι έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος, συμβάλλοντας στη συγκράτηση των τιμών. Αναμένω τις προτάσεις τους εντός δύο εβδομάδων». Επίσης, υπογράμμισε πως συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι για παραπλανητικές εκπτώσεις με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Για την αύξηση της τιμής στο μοσχαρίσιο κρέας, είπε πως οφείλεται στο ότι η Ελλάδα παράγει μόλις το 25% του κρέατος που καταναλώνουν οι πολίτες, τη στιγμή που πέφτει πανευρωπαϊκά η κτηνοτροφική παραγωγή. «Αν θέλουμε να ελέγχουμε τις τιμές, πρέπει να παράγουμε περισσότερο, γι' αυτό και πρέπει να αναγεννηθεί ο πρωτογενής τομέας», τόνισε και πρόσθεσε πως τους καλοκαιρινούς μήνες - που εκτοξεύονται οι τουριστικές ροές - οι τιμές αυξάνονται σε αρκετά προϊόντα, διότι αυξάνεται η ζήτηση.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συνέχισε, λέγοντας πως «όταν ήρθα σε αυτό το υπουργείο, επισήμανα ότι το πιο σοβαρό ζήτημα απ' όλα είναι η αλλαγή -με συντεταγμένο τρόπο- του παραγωγικού προτύπου της ελληνικής οικονομίας. Με κεντρική ιδέα την αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα, την ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης, της έρευνας και της καινοτομίας, ώστε να παράγουμε και να εξάγουμε ανταγωνιστικά προϊόντα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να στηρίζεται μόνο από τον τουρισμό και το Real Estate».

Ο υπουργός Ανάπτυξης μίλησε και για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, για την οποία θα υπάρξει νομοθέτηση μέσα στον Οκτώβριο, ενώ αμέσως μετά θα οριστούν διοικητής και τρεις υποδιοικητές με θητεία. «Θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός εξαμήνου. Την προικίζουμε με 300 πρόσθετους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Ζητώ των στήριξη όλων των πολιτικών κομμάτων και της κοινωνίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για τα επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, αν και έλαβαν προκαταβολές, είπε πως είναι εκατοντάδες και «θα γυρίσει και το τελευταίο ευρώ πίσω, ώστε αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν με διαφανή τρόπο για παραγωγικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν πολλές νέες θέσεις εργασίας. Μέχρι στιγμής έχουν ανακτηθεί 66 εκατ. ευρώ και η ΑΑΔΕ έχει αναλάβει την είσπραξή τους».

Για τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «όταν έρχεται η ώρα των εκλογών, οι πολίτες τίθενται ενώπιον των πραγματικών διλημμάτων και επιλογών» και συνέχισε πως «η εκτίμησή μου είναι πως θα υπάρξει εμφύλιος ανάμεσα στον κ. Τσίπρα, τον κ. Ανδρουλάκη και την κ. Κωνσταντοπούλου και όποιος είναι ισχυρότερος, θα είναι ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ. Μεσολαβούν όμως 18 μήνες, διάστημα στο οποίο η κυβέρνηση θα κριθεί από το έργο της, τη συνέπεια των εξαγγελιών της και την προοπτική που θα δώσει στους Έλληνες πολίτες».

Τέλος, ερωτηθείς για τους κ.κ. Καραμανλή και Σαμαρά, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως «απέδωσαν ένα θετικό έργο για την παράταξή μας και για την πορεία της Ελλάδας ως πρώην πρωθυπουργοί και είναι χρήσιμο και ωφέλιμο η σχέση μαζί τους να γίνει εξαιρετικά καλύτερη. Δεν υπάρχουν τόσο σοβαρές διαφορές που δεν μπορούν να γεφυρωθούν. Ας συμβάλλουμε όλοι για να υπάρξει ισχυρή ενότητα».