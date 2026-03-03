Ήπια ανοδικά φαίνεται πως κινήθηκε για τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Στην Ελλάδα, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώνεται στο 3% έναντι 2,9% τον Ιανουάριο.

Στην Ευρωζώνη διαμορφώνεται στο 1,9% από 1,7% τον Ιανουάριο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στο 1,7%. Σε μηνιαίο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 0,7% έναντι -0,6% τον Ιανουάριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 0,5%.

Ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- στην Ευρωζώνη σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 2,4% έναντι 2,2% τον Ιανουάριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 2,2%.

Υπενθυμίζεται πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο της για τον πληθωρισμό το 2%.

Πετρέλαιο, πληθωριστικές πιέσεις και επιτόκια

Τα στοιχεία της Τρίτης έρχονται πριν από τις τελευταίες εξελίξεις με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και καθώς η σύγκρουση Ισραήλ - ΗΠΑ με το Ιράν αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη.

Νωρίτερα την Τρίτη ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, υποστήριξε πως ο παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η συνεχιζόμενη μείωση των προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική αύξηση του πληθωρισμού και απότομη πτώση της παραγωγής στην Ευρωζώνη.

«Η άνοδος των τιμών της ενέργειας ασκεί ανοδική πίεση στον πληθωρισμό, ειδικά βραχυπρόθεσμα, και μια τέτοια σύγκρουση θα ήταν αρνητική για την οικονομική δραστηριότητα», είπε ο Λέιν

«Η κλίμακα του αντίκτυπου και οι επιπτώσεις για τον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό εξαρτώνται από την έκταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η ΕΚΤ θα παρακολουθεί την κατάσταση.

Προηγούμενες αναλύσεις που πραγματοποίησε η ΕΚΤ έδειξαν ότι ένας τέτοιος πόλεμος θα οδηγούσε σε «σημαντική αύξηση» του πληθωρισμού που οφείλεται στην ενέργεια και σε «απότομη πτώση» της παραγωγής, εάν υπήρχε μια επίμονη μείωση των ενεργειακών προμηθειών από την περιοχή, συμπλήρωσε ο Λέιν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσο η αύξηση των ενεργειακών τιμών θα μπορούσε να αυξήσει τον πληθωρισμό.

Η JP Morgan εκτιμά πως μια αύξηση στις τιμές του Brent κατά 10% θα μπορούσε να θα ανεβάσει τον πληθωρισμό κατά 0,11 ποσοστιαίες μονάδες εντός τριών μηνών.

Με βάση αυτό, η μεταβολή των τιμών της ενέργειας που παρατηρήθηκε την περασμένη εβδομάδα θα ανεβάσει τον πληθωρισμό κατά περίπου 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, εάν οι τιμές σταθεροποιηθούν στο τρέχον επίπεδο, ανέφερε ο επενδυτικός οίκος.

Από την πλευρά της, η Societe Generale υποστήριξε πως δεν αναμένει άμεσα αλλαγή πολιτικής από την ΕΚΤ στο «μέτωπο» των επιτοκίων, εκτός εάν η αύξηση των τιμών του πετρελαίου ξεπέρναγε τα 10 δολάρια ανά βαρέλι.

Σημειώνεται πως η επόμενη απόφαση της ΕΚΤ για τη νομισματική της πολιτική θα ανακοινωθεί στις 19 Μαρτίου και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα αποφασιστεί για τις επόμενες κινήσεις της Φρανκφούρτης επί των επιτοκίων, ιδιαίτερα εφόσον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακωθεί.