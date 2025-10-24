Το ράλι στην τιμή πετρελαίου φέρνει νέες αυξήσεις στα καύσιμα

Με γεμάτο ντεπόζιτο θα πρέπει να ξεκινήσουν οι εκδρομείς του Σαββατοκύριακου, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται νέα αύξηση στις τιμές των καυσίμων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, στα 1,74 ευρώ το λίτρο από 1,73 που ήταν έως την Πέμπτη 23/10), η ομοσπονδία πρατηριούχων προειδοποιεί τα μέλη της για σημαντική αύξηση στην τιμή διυλιστηρίου από το Σάββατο.



Σύμφωνα με αναλυτές, αίτια αποτελούν οι αμερικανικές κυρώσεις σε δύο μεγάλους ρωσικούς ομίλους, που οδήγησαν τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου σε απότομη άνοδο. Μέσα σε μία μόλις ημέρα, το αργό αυξήθηκε κατά 6%, φτάνοντας πάνω από 66 δολάρια το βαρέλι, ενώ πριν από μία εβδομάδα βρισκόταν στα 60 δολάρια.

Παρόλα αυτά, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αύξηση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς η υψηλή παραγωγή και η μειωμένη κατανάλωση δημιουργούν περιθώριο για νέα πτώση των τιμών, πιθανώς κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι το επόμενο διάστημα.

Την ίδια ώρα, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς για το φυσικό αέριο παρουσιάζει μικρή μείωση, παρά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σταδιακή εξάλειψη του ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2028.