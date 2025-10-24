Προγράμματα στήριξης οικογενειών: Έως 800 ευρώ τον μήνα για οικογένειες με ΑμεΑ, τον Νοέμβριο νέο voucher για παιδικούς σταθμούς

Για τα νέα προγράμματα στήριξης των οικογενειών και τις δράσεις του υπουργείου αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, σε δηλώσεις του την Παρασκευή στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκινά σταδιακά το πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, μια νέα πρωτοβουλία που αφορά παιδιά 0 έως 6 ετών με αναπηρίες ή αναπτυξιακές διαταραχές. «Δίνουμε κουπόνι 400 έως 800 ευρώ μηνιαίως σε κάθε παιδί, ώστε να υπάρξει το κατάλληλο πλαίσιο παρέμβασης και να στηριχθεί και η οικογένεια», εξήγησε ο κ. Γλούμης-Ατσαλάκης, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά το κράτος φέρνει την οικογένεια στο κέντρο της φροντίδας των παιδιών με αναπηρία.

Οι αιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών έχουν ήδη ανοίξει από τις 20 Οκτωβρίου και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 3 Νοεμβρίου, στη διεύθυνση proimi.eetaa.gr ενώ οι αιτήσεις για τις οικογένειες θα ξεκινήσουν μέσα στον Νοέμβριο.

Αναφερόμενος στα voucher για παιδικούς σταθμούς, ο Γενικός Γραμματέας ανακοίνωσε ότι γίνεται διόρθωση στα εισοδηματικά όρια, καθώς οι αυξήσεις στους μισθούς είχαν οδηγήσει σε αποκλεισμούς.

«Αυξάνουμε τα εισοδηματικά όρια κατά 2.000 ευρώ σε κάθε κατηγορία και πλέον δεν υπάρχει όριο παιδιών για τις πολύτεκνες οικογένειες», είπε. Οι νέες αιτήσεις θα ανοίξουν ως το τέλος Οκτωβρίου μέσω της ΕΕΤΑΑ, ενώ περισσότεροι από 10.000 δικαιούχοι θα λάβουν επιπλέον voucher.

Στο μέτωπο της στέγασης, παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα “stegasi.gov.gr”, όπου συγκεντρώνονται όλα τα προγράμματα και οι ενισχύσεις του κράτους για στέγαση και δημογραφική πολιτική.

«Με ένα κλικ, κάθε πολίτης μπορεί να δει τα μέτρα που τον αφορούν. Προσεχώς, θα μπορεί να μπαίνει με τους κωδικούς του Taxisnet και το σύστημα να του εμφανίζει αυτόματα τα προγράμματα στα οποία είναι επιλέξιμος», δήλωσε ο γραμματέας.

Ανάμεσα στα μέτρα, ξεχωρίζει η επιστροφή ενός ενοικίου έως 800 ευρώ για περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες, καθώς και το πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής που επαναφέρει την κοινωνική κατοικία στη χώρα.

«Δίνουμε ανενεργά ακίνητα του Δημοσίου σε αναδόχους, ώστε μέρος τους να γίνει προσιτή κατοικία. Στόχος είναι να κατασκευαστούν τουλάχιστον 3.000 κατοικίες σε πρώτη φάση – 1.000 μέσω κοινωνικής αντιπαροχής και 2.000 σε στρατόπεδα, εκ των οποίων το 25% θα διατεθεί σε στρατιωτικούς», ανέφερε.

«Ο στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένα σταθερό πλέγμα κοινωνικής κατοικίας που να καλύπτει πραγματικές ανάγκες των πολιτών», κατέληξε ο κ. Γλούμης – Ατσαλάκης.