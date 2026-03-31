Πάουελ: Η Fed δεν χρειάζεται ακόμη να αυξήσει τα επιτόκια λόγω του πολέμου στο Ιράν

Η Fed δεν βλέπει προς το παρόν την ανάγκη να αυξήσει τα επιτόκια λόγω του ενεργειακού σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Χάρβαρντ.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής της Fed, οι επιπτώσεις των αυξήσεων τιμών στα καύσιμα συνήθως εξασθενούν μόνες τους και οι μεταβολές των επιτοκίων διαπερνούν την οικονομία αργά, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε άμεση παρέμβαση να φτάνει καθυστερημένα.

Σημείωσε, ότι μέχρι να αποτυπωθούν οι επιπτώσεις μιας σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, το σοκ των τιμών του πετρελαίου πιθανότατα θα έχει ήδη υποχωρήσει, ενώ η οικονομία θα επηρεάζεται αρνητικά σε μία χρονική περίοδο που δεν είναι κατάλληλη για περιοριστικά μέτρα.

Ο Πάουελ ανέφερε ότι οι μακροοικονομικές προσδοκίες για τις τιμές παραμένουν σταθερές γεγονός που αφαιρεί τον πιο πιεστικό λόγο για αύξηση των επιτοκίων, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής δράσης.

«Ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε το ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε, αλλά προς το παρόν δεν το αντιμετωπίζουμε, επειδή δεν γνωρίζουμε τις πλήρεις οικονομικές επιπτώσεις», σημείωσε.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στις αγορές, με τις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο να υποχωρούν από πάνω από 50% στο 2,2% μετά την ομιλία του.

Η Fed διατήρησε το βασικό επιτόκιό της στο 3,5% έως 3,75% στη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου, για δεύτερη συνεχή φορά, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ της αύξησης του κόστους ενέργειας και της ανθεκτικής αγοράς εργασίας. Η αμερικανική οικονομία παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό, παρά τις προκλήσεις.

Ο πόλεμος στο Ιράν περιορίζει την κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, που αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών ενέργειας, πλαστικών και λιπασμάτων.

Η Fed αντιμετωπίζει δύσκολη ισορροπία: υψηλότερο κόστος ενέργειας μπορεί να ωθήσει τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνει την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Ο Πάουελ τόνισε ότι η διπλή εντολή της Fed - σταθερές τιμές και μέγιστη απασχόληση - μπορεί να απαιτήσει αντίθετες πολιτικές.

Σημαντική παράμετρος για τη Fed είναιη παρατεταμένη σύγκρουση που μπορεί να διαβρώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, με επιχειρήσεις, νοικοκυριά και φορείς τιμολόγησης να αναμένουν υψηλότερες τιμές με την πάροδο του χρόνου.

