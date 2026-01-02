Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων: Πτώση έως 30% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά

Έναν πρώτο απολογισμό της κίνησης τις ημέρες των εορτών στα ξενοδοχεία, στους δημοφιλείς προορισμούς έκανε ο Άγγελος Καλλίας, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.

Ο κ. Καλλίας υπογράμμισε χαρακτηριστικά στο ERT News 105,8 πως «η συνολική εικόνα θα είναι μετά τις 10 Ιανουαρίου. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο Δεκέμβριος κινήθηκε αρκετά υποτονικά. Είχαμε μία πτώση της τάξεως του 20 με 30% ανάλογα την περιοχή και αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε διότι υπάρχουν περιοχές όπως είναι η Πελοπόννησος, η Ήπειρος, που κινήθηκαν πολύ καλύτερα από περιοχές όπως είναι η Κεντρική Ελλάδα, η Μακεδονία και η Θράκη. Και τα μπλόκα δεν ήταν τόσο ισχυρά.

Οι παρακάμψεις δεν ήταν τόσο μεγάλες, οι καθυστερήσεις δεν ήταν αντίστοιχα τόσο μεγάλες, με αποτέλεσμα πάρα πολύς κόσμος να επιλέξει να κατευθυνθεί προς Πελοπόννησο και Ήπειρο, ενώ αντίθετα στην κεντρική Ελλάδα και στη Μακεδονία η διέλευση ήταν πολύ πιο δύσκολη. Η παράκαμψη και η καθυστέρηση πολύ μεγαλύτερες, οπότε αυτές ήταν οι περιοχές οι οποίες κινήθηκαν με αρκετά μεγαλύτερη πτώση. Μεσοσταθμικά υπολογίζουμε ότι είχαμε περίπου 20 με 30% κάτω σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά και σε μία χρονιά βέβαια προσέξτε που έδειχνε μέχρι τέλη Νοεμβρίου ότι θα πάει πάρα πολύ καλά»

«Βλέπουμε επομένως, ότι οι κρατήσεις δεν είναι στο ρυθμό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, λοιπόν, είναι όλοι επηρεασμένοι. Νομίζω γενικότερα η ψυχολογία, η κοινωνία είναι αρκετά επηρεασμένη και δεν θέλει να βγει στους δρόμους. Δε θέλει να μπει στη διαδικασία, είτε είναι ανοιχτά, είτε είναι μερικώς ανοικτά, είτε υπάρχουν παρακάμψεις ή οτιδήποτε», κατέληξε.