Ομ. Τσάπαλος: Περιμέναμε τα fake news για τις φοροελαφρύνσεις στους νέους

«Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε τη συγκεκριμένη κριτική και σε βαθμό μάλιστα αναπαραγωγής και fake news στο κομμάτι αυτό. Γιατί η συγκεκριμένη παρέμβαση για μένα και για το οικονομικό επιτελείο είναι και η πιο ριζοσπαστική. Το να μην φορολογείς τους νέους ανθρώπους, μηδέν φόρο, είναι κάτι, πάρα πολύ, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, κάτι το απόλυτα εξαιρετικό. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ τα προηγούμενα χρόνια», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος για την κριτική που ασκείται, ακόμα και σε οξείς τόνους, γύρω από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη φορολογία των νέων έως 30 ετών.

Ως προς την ουσία των μέτρων, ο κ. Τσάπαλος σε δηλώσεις του στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 επισήμανε ότι οι νέοι οι οποίοι δηλώνουν από 10.000 ευρώ και πάνω είναι 260.000. Από αυτούς, το 90% δηλώνουν από 10.000 έως 20.000 ευρώ, δηλαδή οι 230.000. Αυτοί οι 230.000 ευνοούνται από τις προβλέψεις. Μηδενικός φόρος αν είσαι έως 25 ετών και αν είσαι από 25 έως 30, 9% εισαγωγικός φόρος.

Οι μέχρι 25 είναι 70.000 εργαζόμενοι και οι υπόλοιποι είναι μεταξύ 26 και 30.

«Θεωρούμε ότι είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που ευνοούνται; Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να θεωρούμε κάτι τέτοιο και να ρωτήσουμε πρωτίστως αυτούς τους ανθρώπους, εάν το βρίσκουν σωστό το μέτρο ή όχι. Και επίσης εμείς θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους εκείνης της ηλικίας, οι οποίοι δεν εργάζονται. (….) Ο βασικότερος λόγος είναι αυτός. Ουσιαστικά μειώνουμε έμμεσα το μη μισθολογικό κόστος. Και κινητροδοτούμε και τον εργοδότη να βρει ευκολότερα εργαζόμενους αλλά και το νέο άνθρωπο ψάξει να βρει δουλειά με μεγαλύτερες απολαβές για τον ίδιο» τόνισε ο κ. Τσάπαλος.

Ένας νέος ως 25 ετών που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό θα έχει όφελος 800 ευρώ περίπου, αν είναι από 26 έως 30, το ποσό αυτό πέφτει στα 390, έφερε παράδειγμα ο κ. Τσάπαλος.

«Αν είσαι νέος έως 25 ετών και βγάζεις 15.000 ευρώ, θα έχεις ένα ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ. Αν βγάζεις 20.000€ θα έχεις 2.500 ευρώ όφελος. Αν είσαι νέος από 26 έως 30 ετών και βγάζεις 15.000 ευρώ θα έχεις 650 ευρώ όφελος. Αν βγάζεις 20.000€ θα έχεις 1.300 ευρώ» προσέθεσε.

Ως προς το επιχείρημα που διατυπώνουν όσοι ασκούν κριτική, ότι πολλοί νέοι πληρώνονται «μαύρα», ο κ. Τσάπαλος ανέφερε «τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ που είναι το πλέον ασφαλές καταφύγιο όλων όσων θέλουν να βγάλουν σοβαρά συμπεράσματα και όχι να αναπαράγουν fake news, δείχνουν ότι η μαύρη εργασία έχει περιοριστεί πάρα πολύ στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και λόγω των μαζικών ελέγχων, αλλά και λόγω της αυστηροποίησης των προστίμων και λόγω μιας πολύ μεγάλης μεταρρύθμισης που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία έχει επεκταθεί σε κλάδους όπου παραδοσιακά υπήρχαν μεγάλα ποσοστά αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας, αναφέρομαι τουρισμό, εστίαση και ούτω καθεξής. Όπου μόνο από τις υπερωρίες, μιλάμε για μία αύξηση των δηλωθέντων ωρών εργασίας που ξεπερνά το 1000-1200 %, μόλις τους τελευταίους έξι μήνες που εφαρμόζεται ουσιαστικά το συγκεκριμένο σύστημα».