NielsenIQ: Αύξηση τζίρου στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων το εννεάμηνο του 2025

Συνεχίζει την ανοδική της πορεία σε τζίρο η αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (+7,6%) το εννεάμηνο του 2025 (στοιχεία YTD έως 28 Σεπτεμβρίου 2025), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο. Σύμφωνα με την NielsenIQ, η αύξηση αυτή οδηγείται το τρέχον έτος κατά κύριο λόγο από τους πωλούμενους όγκους.

Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο κατηγοριών, η τάση αυτή οδηγείται τόσο από τα φρέσκα (+11,0%) όσο, κυρίως, από τα τυποποιημένα Τρόφιμα και Ποτά (+7,3%). Την ίδια στιγμή, τα προϊόντα οικιακής χρήσης παρουσιάζουν πιο συγκρατημένη αύξηση των πωλήσεών τους σε αξία, στο +1,8%, ενώ τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής στο σύνολό τους αναπτύσσονται κατά 3,0%. Και στις δύο μεγάλες αυτές κατηγορίες του μη τρόφιμου παρουσιάζονται αποπληθωριστικές τάσεις, ενώ στον αντίποδα, τα τρόφιμα και ποτά είναι αυτά, στα οποία φαίνεται αυξημένη η μέση πωλούμενη τιμή, σε σχέση με το 2024.

Η αυξημένη ζήτηση στο οργανωμένο λιανεμπόριο φαίνεται να καθοδηγείται κατά κύριο λόγο από τις τρέχουσες καταναλωτικές τάσεις. Σύμφωνα με την NielsenIQ, η στροφή προς το "Back to Basics" και το φαινόμενο του "Homing" ενισχύουν την κατανάλωση εντός του σπιτιού, έναντι της ψυχαγωγίας εκτός (HO.RE.CA), όπως επιβεβαιώνεται και από άλλες πηγές της αγοράς.

Παράλληλα, οι πωλήσεις φαίνεται να μεταφέρονται από το "παραδοσιακό" κανάλι (Καταστήματα Ψιλικών & Περίπτερα) στα νέα format καταστημάτων εγγύτητας των λιανεμπόρων, τα οποία προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, ευέλικτο ωράριο και προσαρμοσμένο κωδικολόγιο στις ανάγκες του "on the go" και όχι μόνο.

Επιπλέον, η τουριστική ανάπτυξη, καθώς και το Airbnb ως τάση ενισχύουν την προετοιμασία γευμάτων εντός των καταλυμάτων, εντείνοντας περαιτέρω τη ζήτηση για τρόφιμα και προϊόντα καθημερινής χρήσης. Η τουριστική ανάπτυξη, πέρα από την τόνωση της γενικότερης κατανάλωσης, ενισχύει και κατά τόπους την περιφέρεια. Από την ανάλυση της NielsenIQ, είναι προφανής η αυξανόμενη συμμετοχή στις πωλήσεις των περισσότερο τουριστικών περιοχών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τον Σεπτέμβριο, σε αντίθεση με αυτή των μεγάλων αστικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.