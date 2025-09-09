Ν. Παπαθανάσης: Λάβαμε μέτρα 6 δισ. για να ανοίξουν σπίτια

«Το στεγαστικό δεν είναι μόνο η κοινωνική αντιπαροχή που ανακοινώθηκε. Είναι πολύ σπουδαία κοινωνική αντιπαροχή. Είναι ένα πλέγμα μέτρων που στηρίζει την στέγαση», υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Oικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα ύψους 6 δισ. ευρώ.

«Διαθέσιμοι πόροι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Να σας πω μόνο για το “σπίτι μου 2” τρέχει 9.500, πλησιάζουμε τις 10.000, αυτή τη στιγμή συμπολίτες μας που έχουν κλειδώσει.

Να θυμίσω ότι άλλες 10.000 ήταν με το “σπίτι μου 1” πλησιάζουμε στις 10.000.

Θέλουμε να πετύχουμε τις 20.000, έτσι ώστε 20.000 με το “σπίτι μου 2” και 10.000 πριν, 30.000 συμπολίτες μας. Έχουμε περιοχές, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Ελλάδα.

Όλες αυτές οι περιοχές έχουμε πολλούς συμπολίτες μας. Μάλιστα η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει 900 υπαγωγές.

Τι πετυχαίνουμε με το “σπίτι μου 2”; Πληρώνει μια οικογένεια χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειό του από ό, τι θα πλήρωνε ενοίκιο.

Είναι και το σπίτι. Αισθάνεται μια ασφάλεια. Επομένως, στο πλαίσιο του δημογραφικού, πέραν αυτών που ανακοινώσαμε, είναι και το στεγαστικό. Μας καίει πάρα πολύ το στεγαστικό στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

«Λάβαμε μέτρα 6 δισ. ευρώ για να ανοίξουν σπίτια»

«Θέλω να σας πω ότι όλα τα μέτρα «ανακαινίζω», «νοικιάζω», αυτά τα μέτρα τα οποία έχουμε δώσει για να έρθουν και να μπουν και σπίτια που είναι κλειστά., φορολογικές απαλλαγές, περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε μέτρα για να ανοίξουμε σπίτια και να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να βρουν σπίτια.

Τώρα προφανώς έχουμε και παλαιότερο στοκ. Εκεί έχουμε το Εξοικονομώ κυρίως με ενεργειακή αναβάθμιση.

Μας απασχολεί πολύ ότι θέλουμε να καλύψουμε και ένα άλλο κεφάλαιο που δεν είναι απλά η ενεργειακή αναβάθμιση.

Δηλαδή αλλάζει πλακάκια κάποιος, δεν είναι ενεργειακή αναβάθμιση, αυτό είναι ανακαίνιση.

Ανακαίνιση με ενεργειακή αναβάθμιση, προσπαθούμε τώρα και διαπραγματευόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δεν έχουμε λάβει έγκριση ακόμη. Είμαστε σε διαπραγμάτευση γιατί δεν είναι εύκολο, όπως και το “σπίτι μου 2”, μας πήρε 8 μήνες διαπραγμάτευση για να δείτε πόσο πολύ νοιαζόμαστε για το θέμα.

Δεν θα έχει μόνο την επιδότηση επιτοκίου. Θα έχει και επιδότηση για να γίνει η ανακαίνιση. Να θυμίσω ότι τρέχει το “αναβαθμίζω” που μέχρι 25.000 μπορεί ο κάθε συμπολίτης μας να πάρει ένα δάνειο άτοκο για να κάνει ό, τι θέλει στο σπίτι του. Δανείζεται και τα επιστρέφει σε 7 χρόνια άτοκα. Υπάρχει μία κατηγορία που πρέπει να κάνει ενεργειακή, αλλά είναι πολύ ελάχιστη, αλλά μπορεί να δανειστεί μέχρι 25.000 να τα γυρίσει σε εφτά χρόνια άτοκα.

Το στεγαστικό μας απασχολεί πάρα πολύ. Επειδή η στέγαση, όπως είναι και η διαχείριση των υδάτων, όπως είναι και τα αμυντικά ζητήματα, είναι στις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μπουν μέσα στις αναθεωρήσεις των προγραμμάτων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Είναι μια κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εμείς θέτουμε, ο πρωθυπουργός θέτει σε υψηλή προτεραιότητα τα θέματα στέγασης και να μπορέσουμε να βρούμε επιπρόσθετα μέτρα έτσι ώστε να στηρίξουμε το ζήτημα της στέγασης που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας».